 İşte haftanın hakemleri... – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    İşte haftanın hakemleri...

    İşte haftanın hakemleri...

    Turgay Şeren Sezonunun 14. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

    10 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - Bursaspor maçında hakem Bülent Yıldırım görev yapacak.

    Karşılaşmalar ve hakemler şu şekilde:

    09.12.2016 CUMA

    20:00 Trabzonspor - Adanaspor (Özgür Yankaya)

    10.12.2016 CUMARTESİ

    16:00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa (Halis Özkahya)

    19:00 Beşiktaş - Bursaspor (Bülent Yıldırım)

    19:00 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir: (Ümit Öztürk)

    11.12.2016 PAZAR

    13:30 Kardemir karabükspor - Aytemiz Alanyaspor (Mete Kalkavan)

    16:00 Akhisar Belediye Gençlik ve Spor - Osmanlıspor (Alper Ulusoy)

    19:00 Atiker konyaspor - Kayserispor (Fırat Aydınus)

    19:00 Galatasaray - Gaziantepspor (Halil Umut Meler)

    12.12.2016 PAZARTESİ

    20:00 Antalyaspor - Fenerbahçe (Cüneyt Çakır)

    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:06
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