İşte haftanın hakemleri...
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonunun 14. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.
10 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - Bursaspor maçında hakem Bülent Yıldırım görev yapacak.
Karşılaşmalar ve hakemler şu şekilde:
09.12.2016 CUMA
20:00 Trabzonspor - Adanaspor (Özgür Yankaya)
10.12.2016 CUMARTESİ
16:00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa (Halis Özkahya)
19:00 Beşiktaş - Bursaspor (Bülent Yıldırım)
19:00 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir: (Ümit Öztürk)
11.12.2016 PAZAR
13:30 Kardemir karabükspor - Aytemiz Alanyaspor (Mete Kalkavan)
16:00 Akhisar Belediye Gençlik ve Spor - Osmanlıspor (Alper Ulusoy)
19:00 Atiker konyaspor - Kayserispor (Fırat Aydınus)
19:00 Galatasaray - Gaziantepspor (Halil Umut Meler)
12.12.2016 PAZARTESİ
20:00 Antalyaspor - Fenerbahçe (Cüneyt Çakır)
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 20:06
- Barcelona, Van der Wiel'i istiyor
Toplam 13
Yorum
mustafa barcelona van der wieli anca malzemeci diye alır
- UEFA'dan Dinamo Kiev-Beşiktaş maçına soruşturma
Toplam 12
Yorum
Zapata UEFA kendini sorustursun yada bu hakem bozuntusu yamugun hakemlik lisansini iptal etsin.
- Rebrov: "Kiev'de olanlara çok üzüldüm"
Toplam 1
Yorum
izmirli izleme komitesi fener bahçe feyenoord maçını izleyin kanat oyuncusu elia ya bakın duman etti ilgilensenize 3.5 bonservisi var yollayın mustafayı arası alın onu
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