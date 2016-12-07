TFF döviz hesabını kapattı
Federasyon olarak döviz hesaplarını kapattıklarını belirten TFF Başkanı Yıldırım Demirören, "Federasyon olarak döviz hesabımızı kapattık, hepsini TL’ye çevirdik” dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Samsun Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından düzenlenen '2016 Sporun Enleri' programına katıldı.
Federasyon olarak döviz hesaplarını kapattıklarını belirten TFF Başkanı Yıldırım Demirören, "Futbol Federasyonu olarak yönetim kurulu toplantımızı belirli zamanlarda değişik illerde yapıyoruz. Amacımız oradaki kulüplerimizi, amatör kulüplerimizi görerek daha doğru kararlar almak istiyoruz. Yarın da toplantımızı Samsun'da yapacağız. Az önce bakanımız ile birlikte Samsun stadyumunu gezdik. Mart ayında ilk maçı oynayacaklarını düşünüyorum. Biz de buradan söz vererek milli maçımızın bir tanesini burada oynayacağız. Yönetime geldiğimizden beri amatör sporlar bizim için çok önemli. Tabii biz amatör sporların futbol bölümüne bakıyoruz. Futbol bölümüne de ayrı bir önem veriyoruz. Çünkü futbol Türkiye'de siyasetten sonra ikinci geliyor. Toplumları bir araya getiren, kardeşlik duygusunu birbirimizle kaynaşmasını sağlayan en önemli unsurdur. Bunun için de her sene belli bir bütçeyi amatör sporlara ayırıyoruz. Cumhurbaşkanımızın verdiği nasihati biz 10 gün evvelinden yaptık. Federasyon olarak döviz hesabımızı kapattık, hepsini TL'ye çevirdik" diye konuştu.
Federasyon olarak döviz hesaplarını kapattıklarını belirten TFF Başkanı Yıldırım Demirören, "Futbol Federasyonu olarak yönetim kurulu toplantımızı belirli zamanlarda değişik illerde yapıyoruz. Amacımız oradaki kulüplerimizi, amatör kulüplerimizi görerek daha doğru kararlar almak istiyoruz. Yarın da toplantımızı Samsun'da yapacağız. Az önce bakanımız ile birlikte Samsun stadyumunu gezdik. Mart ayında ilk maçı oynayacaklarını düşünüyorum. Biz de buradan söz vererek milli maçımızın bir tanesini burada oynayacağız. Yönetime geldiğimizden beri amatör sporlar bizim için çok önemli. Tabii biz amatör sporların futbol bölümüne bakıyoruz. Futbol bölümüne de ayrı bir önem veriyoruz. Çünkü futbol Türkiye'de siyasetten sonra ikinci geliyor. Toplumları bir araya getiren, kardeşlik duygusunu birbirimizle kaynaşmasını sağlayan en önemli unsurdur. Bunun için de her sene belli bir bütçeyi amatör sporlara ayırıyoruz. Cumhurbaşkanımızın verdiği nasihati biz 10 gün evvelinden yaptık. Federasyon olarak döviz hesabımızı kapattık, hepsini TL'ye çevirdik" diye konuştu.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:36
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doğan tüm gözler sendeyken sebepsiz bi kavga hangi insan cıkarır? o güvenlik görevlisi ne dedi acaba? da tutamadı kendini....
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