 Penaltı canavarı Harun – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    Penaltı canavarı Harun

    Penaltı canavarı Harun

    ’un milli kalecisi , ’de üst üste 5’inci penaltı atışında da gol yemeyerek, Avrupa’nın zirvesine yerleşti...

    'un, millli kalecisi Harun Tekin, tarihi bir başarıya imza attı. 27 yaşındaki file bekçisi, 86. dakikada Rizespor'dan Kweuke'nin penaltı vuruşunu kurtararak, 2016 yılında 5 maçta üst üste 5 penaltı kurtarışıyla bu alanda Avrupa'nın 5 önemli ligine bakıldığında zirvede yer aldı. Harun, 2016 yılında; Eto'o, Gomez, Tunay Torun, Ghikas ve Kweuke'nin penaltılarını çıkardı. Bu sezonki 8 penaltı kurtarışının 3'ünde de Harun imzası var. Avrupa liglerinde; Sampdoria takımı kalecisi Emiliano Viviano 8 penaltıda 5 kurtarış ile ikinci sırada yer alırken, Bournemouth takımından Polonyalı Artur Boruc 5 penaltıda 3 kurtarış yaptı.


    Serkan YETİŞMİŞOĞLU
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:24
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