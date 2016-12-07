 Hakan kutlu istifa etti – Fotomaç – 07 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Aralık 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    istifa etti

    Hakan kutlu istifa etti
    Teknik Direktörü görevinden istifa etti. Sarı-kırmızılılar, Trabzon maçından da mağlubiyetle ayrılınca, Kutlu istifasını sundu. Başkan Vekili Oğuz Ortaköylüoğlu, "Yeni bir hoca ile devam edeceğiz" dedi.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hakan kutlu istifa etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.