G.Antep karıştı
Yönetimin istifasını istediği İsmail Kartal, taraftarın tesisleri basması üzerine gelen ekipler eşliğinde Polisevi’ne yerleştirildi. Tecrübeli hoca, alacaklarının ödenmesini talep etti.
ALACAKLARINI TALEP EDİYOR
Celal Doğan Tesisleri'ne gelen üç polis ekibinin tecrübeli hocayı tesislerden alarak güvende olacağı Polisevi'ne götürdüğü öğrenildi. Tecrübeli hoca, Gaziantepspor yönetiminin alacaklarını ödemesi durumunda görevi bırakacağını dile getirdi.
BAŞKAN KIZIL İLE GÖRÜŞTÜ
Bir süre Polisevi'nde kaldıktan sonra olayların yatışması üzerine yeniden polis eşliğinde tesislere dönen teknik direktör İsmail Kartal'ın, başkan İbrahim Kızıl ile görüştüğü öğrenildi. Yapılacak görüşmenin ardından kesin karar bugün açıklanacak.
İBRAHİM ÜZÜLMEZ SESLERİ
Gaziantepspor'da, teknik direktör İsmail Kartal'ın sözleşmesinin feshedilmesi ve yolların ayrılması halinde yönetimin İbrahim Üzülmez ile bugün bir görüşme yapacağı öğrenildi. Tarafların büyük oranda anlaşmaya vardıkları ve imzanın yakın olduğu da belirtiliyor.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:14
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
...... ya kardeşim türkleri avrupada sevmiyolar işte daha ne giidip oynayıp fark yiyolar anlamadım avrupada oynamasın türk takımları fark yiyolar
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
FB77 Hani bazen kendini Real Madrid ile kendini kıyaslayabilecek kadar uçarsın ya böyle skorlar gelir ve '' Abi çok iyi geldi '' dersin.
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
reis 2-0 bitse hakeme bağlarım skoru ama, 2.golden sonra 10 kişi kalmışsın maçı bırakıyorsun resmen. 10 olmadığına şükredin
G.Antep karıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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