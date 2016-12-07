 G.Antep karıştı – Fotomaç – 07 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Aralık 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    G.Antep karıştı

    G.Antep karıştı

    Yönetimin istifasını istediği , taraftarın tesisleri basması üzerine gelen ekipler eşliğinde Polisevi’ne yerleştirildi. Tecrübeli hoca, alacaklarının ödenmesini talep etti.

    Ligde kötü günler geçiren 'da dün akşam hareketli saatler yaşandı. Yönetimin istifa etmesini istediği teknik direktör İsmail Kartal, dün akşam takımla birlikte antrenmana çıkmayı planlarken beklemediği bir olayla karşılaştı. Yaklaşık 50 kişilik taraftar grubu Celal Doğan Tesisleri'ni bastı. Bunun üzerine Kartal, can güvenliğinin olmaması nedeniyle emniyetten yardım istedi.

    ALACAKLARINI TALEP EDİYOR
    Celal Doğan Tesisleri'ne gelen üç polis ekibinin tecrübeli hocayı tesislerden alarak güvende olacağı Polisevi'ne götürdüğü öğrenildi. Tecrübeli hoca, Gaziantepspor yönetiminin alacaklarını ödemesi durumunda görevi bırakacağını dile getirdi.

    BAŞKAN KIZIL İLE GÖRÜŞTÜ
    Bir süre Polisevi'nde kaldıktan sonra olayların yatışması üzerine yeniden polis eşliğinde tesislere dönen teknik direktör İsmail Kartal'ın, başkan İbrahim Kızıl ile görüştüğü öğrenildi. Yapılacak görüşmenin ardından kesin karar bugün açıklanacak.

    İBRAHİM ÜZÜLMEZ SESLERİ
    Gaziantepspor'da, teknik direktör 'ın sözleşmesinin feshedilmesi ve yolların ayrılması halinde yönetimin İbrahim Üzülmez ile bugün bir görüşme yapacağı öğrenildi. Tarafların büyük oranda anlaşmaya vardıkları ve imzanın yakın olduğu da belirtiliyor.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Antep karıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.