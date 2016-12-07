 Dolarını bozdur maça gel – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    Dolarını bozdur maça gel

    Dolarını bozdur maça gel
    yönetimi örnek bir uygulamaya imza attı. İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamaya göre minimum 50 dolarını Türk Lirası'nı çeviren herkese Trabzonspor maçını ücretsiz izlettirme kararı aldı. Maç bir sonraki hafta oynanacak.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:14
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