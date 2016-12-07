Çaykur Rizespor rakip sahada maç kazanamıyor
KUBİLAY'A OPERASYON
Çaykur Rizespor ile oynanan maçta aldığı darbe sonucu burnu kırılan Bursaspor'un golcü oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş, ameliyat edildi. Yaklaşık 2 saat süren başarılı bir operasyon geçiren Kubilay'ın burun kırığının onarıldığı, alçı ve tampon tedavisi yapıldığı bildirildi. Genç oyuncu birkaç gün takımla antrenmanlara katılamayacak.
4 TAKIMIN SİFTAHI YOK
Süper Lig'de bu sezon Rizespor ile birlikte Adanaspor, Gaziantepspor ve Aytemiz Alanyaspor'un da deplasman galibiyeti bulunmuyor. Deplasmanda 6 maça çıkan bu üç ekip, dörder mağlubiyet ve ikişer beraberlik yaşadı. Dış sahada ki krizi çözemediler.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:18
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
...... ya kardeşim türkleri avrupada sevmiyolar işte daha ne giidip oynayıp fark yiyolar anlamadım avrupada oynamasın türk takımları fark yiyolar
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
FB77 Hani bazen kendini Real Madrid ile kendini kıyaslayabilecek kadar uçarsın ya böyle skorlar gelir ve '' Abi çok iyi geldi '' dersin.
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
reis 2-0 bitse hakeme bağlarım skoru ama, 2.golden sonra 10 kişi kalmışsın maçı bırakıyorsun resmen. 10 olmadığına şükredin
Çaykur Rizespor rakip sahada maç kazanamıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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