 Çaykur Rizespor rakip sahada maç kazanamıyor – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    rakip sahada maç kazanamıyor

    Çaykur Rizespor rakip sahada maç kazanamıyor
    'in 13. haftasında Bursaspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Çaykur Rizespor, 1 yılı aşkın süredir rakip sahalarda kazanamıyor. En son 2015- 2016 sezonunun 12. haftasında, Osmanlıspor'u deplasmanda 1-0 yenen Karadeniz ekibi krizi yine bitiremedi.

    KUBİLAY'A OPERASYON
    ile oynanan maçta aldığı darbe sonucu burnu kırılan Bursaspor'un golcü oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş, ameliyat edildi. Yaklaşık 2 saat süren başarılı bir operasyon geçiren Kubilay'ın burun kırığının onarıldığı, alçı ve tampon tedavisi yapıldığı bildirildi. Genç oyuncu birkaç gün takımla antrenmanlara katılamayacak.

    4 TAKIMIN SİFTAHI YOK
    Süper Lig'de bu sezon Rizespor ile birlikte Adanaspor, Gaziantepspor ve Aytemiz Alanyaspor'un da deplasman galibiyeti bulunmuyor. Deplasmanda 6 maça çıkan bu üç ekip, dörder mağlubiyet ve ikişer beraberlik yaşadı. Dış sahada ki krizi çözemediler.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:18
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