 Bursaspor kenetlendi – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    kenetlendi

    Bursaspor kenetlendi
    'un Arjantinli yıldızı , ligin 14. haftasında karşılaşacakları maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Maç öncesi takım olarak kenetlendikleini belirten Batalla, "Karşılaşma takım için olduğu kadar, camia için de çok önemli. Herkesin önemsediği ve merakla beklediği bir maç. Takımımızın tamamı armaya saygı duyarak sahada olacak ve savaşacaktır" dedi. Beşiktaş maçında Bursaspor formasıyla 200. maçına çıkacağını ifade eden Arjantinli yıldız, "Çok mutluyum. Bursaspor forması altında bu sayıya ulaşabilmek çok önemli bir şey benim açımdan. Bu sayıya ulaşabilmiş olmak kendimi şanslı hissettiriyor" şeklinde konuştu.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:13
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