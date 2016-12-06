 Üzülmez, Gaziantep’te – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    Üzülmez, Gaziantep’te

    Üzülmez, Gaziantep’te

    'da üst üste gelen 4 yenilginin ardından hoca değişikliği.

    ile yolların ayrılmasına karar veren yönetim İbrahim Üzülmez ile büyük ölçüde anlaşırken, Kartal'dan 'gitmedim' açıklaması geldi. Yönetimin ayrılık anlaşmasını kabul etmeyen Kartal, "İstifa ettiğim yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor. Görevimin başındayım. Yarın (bu) sabah idmandayım. Ben zaten 5 aydır para almadan çalışıyorum. Nisan ayına kadar senet verilmesi uygun bir tutum değil" dedi.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:57
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