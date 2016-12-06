Üzülmez, Gaziantep’te
Gaziantepspor'da üst üste gelen 4 yenilginin ardından hoca değişikliği.
İsmail Kartal ile yolların ayrılmasına karar veren yönetim İbrahim Üzülmez ile büyük ölçüde anlaşırken, Kartal'dan 'gitmedim' açıklaması geldi. Yönetimin ayrılık anlaşmasını kabul etmeyen Kartal, "İstifa ettiğim yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor. Görevimin başındayım. Yarın (bu) sabah idmandayım. Ben zaten 5 aydır para almadan çalışıyorum. Nisan ayına kadar senet verilmesi uygun bir tutum değil" dedi.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
Üzülmez, Gaziantep’te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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