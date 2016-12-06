Şipşak Timsah
Bursaspor’un, Deniz Yılmaz’ın golleriyle 2-0 öne geçtiği maçta Kweuke’nin penaltısına Harun izin vermedi. 1 dakika sonra Recep Niyaz’la gelen gol, Çaykur Rizespor’a yetmedi.
Bursaspor, Çaykur Rizespor'u Deniz Yılmaz'ın 'şipşak' golleriyle yenerek zirve yarışından kopmayacağını haykırdı: 2-1. Yeşil-beyazlılar, Timsah Arena'da oynanan ve ilk yarısı golsüz biten maçta, Deniz Yılmaz'ın 5 dakikaya sığdırdığı 2 golle 3 puana uzandı. Bu şok gollerle sarsılan Rizespor, eşi kaza yapan ve vizesi olmadığı için ABD'ye gidemeyen Kweuke'yi oyuna alarak gol aradı.
harun izin vermedi kweuke girdikten 18 dakika sonra penaltı atışı için topun başına geldi. Ancak penaltı uzmanı Harun gole izin vermedi. Yine ikinci yarıda giren Recep Niyaz, penaltıdan 1 dakika sonra Harun'u avlayarak takımını umutlandırdı. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca Rize'nin galibiyet hasreti 5 maça çıkmış oldu.
harun izin vermedi kweuke girdikten 18 dakika sonra penaltı atışı için topun başına geldi. Ancak penaltı uzmanı Harun gole izin vermedi. Yine ikinci yarıda giren Recep Niyaz, penaltıdan 1 dakika sonra Harun'u avlayarak takımını umutlandırdı. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca Rize'nin galibiyet hasreti 5 maça çıkmış oldu.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 03:05
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
Şipşak Timsah haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.