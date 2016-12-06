 Şipşak Timsah – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Şipşak Timsah

    Şipşak Timsah

    ’un, Deniz Yılmaz’ın golleriyle 2-0 öne geçtiği maçta Kweuke’nin penaltısına Harun izin vermedi. 1 dakika sonra Recep Niyaz’la gelen gol, ’a yetmedi.

    , 'u Deniz Yılmaz'ın 'şipşak' golleriyle yenerek zirve yarışından kopmayacağını haykırdı: 2-1. Yeşil-beyazlılar, Timsah Arena'da oynanan ve ilk yarısı golsüz biten maçta, Deniz Yılmaz'ın 5 dakikaya sığdırdığı 2 golle 3 puana uzandı. Bu şok gollerle sarsılan Rizespor, eşi kaza yapan ve vizesi olmadığı için ABD'ye gidemeyen Kweuke'yi oyuna alarak gol aradı.

    harun izin vermedi kweuke girdikten 18 dakika sonra penaltı atışı için topun başına geldi. Ancak penaltı uzmanı Harun gole izin vermedi. Yine ikinci yarıda giren Recep Niyaz, penaltıdan 1 dakika sonra Harun'u avlayarak takımını umutlandırdı. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca Rize'nin galibiyet hasreti 5 maça çıkmış oldu.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 03:05
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