‘Oyun iyi skor kötü’
Süper Lig'de, Galatasaray'a 2-1 yenilen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, sergiledikleri futbolda memnun olduğunu ancak sonuca gidemediklerini söyledi. Özdeş, "Artık maç kazanmalı ve bir çıkış yakalamalıyız. Umarım Rize'de bunu gerçekleştiririz. Bu maça çok iyi hazırlanacağız. İkinci yarıda zor maçlar yapacağız" dedi.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
‘Oyun iyi skor kötü’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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