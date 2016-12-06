 ‘Oyun iyi skor kötü’ – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    ‘Oyun iyi skor kötü’

    ‘Oyun iyi skor kötü’
    'de, 'a 2-1 yenilen 'nın teknik direktörü , sergiledikleri futbolda memnun olduğunu ancak sonuca gidemediklerini söyledi. Özdeş, "Artık maç kazanmalı ve bir çıkış yakalamalıyız. Umarım Rize'de bunu gerçekleştiririz. Bu maça çok iyi hazırlanacağız. İkinci yarıda zor maçlar yapacağız" dedi.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:56
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