Adana’da Jurcic gitti
Süper Lig'de istediği sonuçları bir türlü alamayan Adanaspor, teknik direktör Krunoslav Jurcic ile yollarını ayırdı. Yöneticiler, "Jurcic'e hizmetinden dolayı teşekkür eder, kendisine bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." dedi. Güney ekibini altyapı sorumlusu Eyüp Arın'ın devre arasına kadar çalıştıracağı ifade ediliyor.
8 HAFTADA 1 PUAN ALDI
Adanaspor, Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta bir beraberlik 7 yenilgi aldı ve kazanamadı. Son sekiz haftada sadece dört gol atabilen ve kalesinde 12 gol gören Adanaspor takımı en son 5.haftada sahasında Alanyaspor'u 3-2 yenmişti.
8 HAFTADA 1 PUAN ALDI
Adanaspor, Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta bir beraberlik 7 yenilgi aldı ve kazanamadı. Son sekiz haftada sadece dört gol atabilen ve kalesinde 12 gol gören Adanaspor takımı en son 5.haftada sahasında Alanyaspor'u 3-2 yenmişti.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
Adana’da Jurcic gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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