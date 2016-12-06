 Adana’da Jurcic gitti – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    Adana’da Jurcic gitti

    Adana’da Jurcic gitti
    'de istediği sonuçları bir türlü alamayan , teknik direktör ile yollarını ayırdı. Yöneticiler, "Jurcic'e hizmetinden dolayı teşekkür eder, kendisine bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." dedi. Güney ekibini altyapı sorumlusu Eyüp Arın'ın devre arasına kadar çalıştıracağı ifade ediliyor.

    8 HAFTADA 1 PUAN ALDI
    Adanaspor, Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta bir beraberlik 7 yenilgi aldı ve kazanamadı. Son sekiz haftada sadece dört gol atabilen ve kalesinde 12 gol gören Adanaspor takımı en son 5.haftada sahasında Alanyaspor'u 3-2 yenmişti.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:57
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