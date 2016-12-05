 Süper Lig ekibinin otobüsü taşlandı – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    05 Aralık 2016, Pazartesi
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    Süper Lig ekibinin otobüsü taşlandı

    Süper Lig ekibinin otobüsü taşlandı

    Alanyaspor'u 3-2 mağlup eden 'un futbolcu ve teknik heyetini taşıyan takım otobüsü Alanyasporlu taraftarların taşlı saldırısına uğradı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, maç sonrası çıkan olaylar nedeniyle bir kısım fanatik taraftarların taşlı saldırısına taraftar otobüslerinin de hedef olduğu, otobüs şoförleriyle birlikte bazı taraftarların yaralandığı bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:

    "Taraftar ve takım otobüsümüze yapılan saldırıları kınıyor, buna sebep olanların en kısa sürede tespit edilip cezalandırılmalarını istiyoruz. Konyaspor Kulübü olarak sezon başından beri futbol sahalarında gerginlik yaşanmaması için elimizden gelen bütün gayreti gösterdiğimiz halde bu tür insanlık dışı olaylarla karşılaşmamız ve dünyanın en büyük tehlikesi olarak görülen holiganlığın yeniden hortlamasına şahit olmamız bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Teknik heyetimiz ve futbolcularımız takım otobüsümüzün içindeyken saldırıya uğramalarını an itibariyle Türk futbolunun önündeki en büyük sorun olarak görmekteyiz. Konuyla ilgili görevini suistimal edenlere yönelik soruşturma başlatılmasını, bugün maruz kaldığımız saldırının faillerinin bir an önce adaletin karşısına çıkarılmasını bekliyoruz. Bir turizm kenti olan Alanya'da böylesine bir olayla karşılamamız hem taraftar hem takım otobüslerimizin taşlanması üzeri örtülecek bir konu değildir. Medyada yorum yapan, eli kalem tutup köşe yazan herkesi bu büyük tehlike karşısında tepkilerini ortaya koymaya davet ediyoruz. Konu bugün için Konyaspor odaklı olabilir ancak içerik açısından Türk futbolu büyük tehlike içindedir."

    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:46
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