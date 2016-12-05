Süper Lig ekibinin otobüsü taşlandı
Alanyaspor'u 3-2 mağlup eden Konyaspor'un futbolcu ve teknik heyetini taşıyan takım otobüsü Alanyasporlu taraftarların taşlı saldırısına uğradı.
"Taraftar ve takım otobüsümüze yapılan saldırıları kınıyor, buna sebep olanların en kısa sürede tespit edilip cezalandırılmalarını istiyoruz. Konyaspor Kulübü olarak sezon başından beri futbol sahalarında gerginlik yaşanmaması için elimizden gelen bütün gayreti gösterdiğimiz halde bu tür insanlık dışı olaylarla karşılaşmamız ve dünyanın en büyük tehlikesi olarak görülen holiganlığın yeniden hortlamasına şahit olmamız bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Teknik heyetimiz ve futbolcularımız takım otobüsümüzün içindeyken saldırıya uğramalarını an itibariyle Türk futbolunun önündeki en büyük sorun olarak görmekteyiz. Konuyla ilgili görevini suistimal edenlere yönelik soruşturma başlatılmasını, bugün maruz kaldığımız saldırının faillerinin bir an önce adaletin karşısına çıkarılmasını bekliyoruz. Bir turizm kenti olan Alanya'da böylesine bir olayla karşılamamız hem taraftar hem takım otobüslerimizin taşlanması üzeri örtülecek bir konu değildir. Medyada yorum yapan, eli kalem tutup köşe yazan herkesi bu büyük tehlike karşısında tepkilerini ortaya koymaya davet ediyoruz. Konu bugün için Konyaspor odaklı olabilir ancak içerik açısından Türk futbolu büyük tehlike içindedir."
- 05 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:46
- Cimbom fırsat tepmedi!
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Yorum
MERT hoca devre arasına girmeden gönderilmeli bu ne çliedir yahu her sene aynı dertler.. 10 kişilik takıma karşı çift forvet yapamıyor- milyon eu luk adamları 90 da vakit çalmak için oyuna alıyor de jong tolga ciğerciden çok kötü ama 11 de... sabri dökülüyor çalım manyağı yaptılar adamı 10 kişilik kasımpaşanın her gelişi her atak kalede bitti Linnes klubede takım savunması diye bişey yok kazansa bile oyun kötü yeter artık yahu gönderin bu adamı
- Yavru Kartal’dan fair-play dersi
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Yorum
Ahmet kemal Sanli besiktasimiz burdada gosterdi buyuklugunu. Fb taraftari eski milli oyunculari gokhan gonulu ayakta alkislamak yerine etmedigini birakmadi.yeri geldi kufretti yeri geldi suratina dolar atti yeri geldi sahada bicti. Fblilerin fair playdan anladiklari budur. Biz tosicin pozisyonuna kirmizi deriz de sen persi nin pozizyonuna kirmizi diyemezsin. Biz trabzon macinda q7 atilmaliydi deriz de sen h. Ali kaldirimin yaptigi cok ayip bile diyemezsin. Aramizdaki fark budur febliler. Biz vicdanliyizdir sen degilsindir. O yuzden fair play ruhunu anlamani beklemeyiz senden
- ''Son derece çirkin...''
Toplam 59
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Madenli Senin gibi kekler de asalet sansınlar hepsi para için yapıyor Tümer de Gökhan da
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