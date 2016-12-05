 Osmanlıspor yükseliyor – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    yükseliyor

    Osmanlıspor yükseliyor

    Son 3 maçını kaybetmeyen , Karabük’ü ilk yarıda attığı gollerle yendi.

    'de son üç maçını kaybetmeyen sahasında 'u 2-1 yendi ve seriyi sürdürdü. Başkent ekibinin gollerini 11'de Musa Çağıran ve 31'de Numan Çürüksu kaydetti. Devrenin uzatma dakikalarında ise Latovlevici muhteşem bir frikikle aradaki farkı bire indirdi: 2-1. İkinci yarıda her iki takım da kontrollü oynadı. Karabük'ün beraberlik çabaları sonuç vermedi ve Osmanlıspor 3 puanı alan taraf oldu.

    AKÇAY: EKONOMİYE KATKI YAPMALI
    Türkiye ortalamasının üzerinde koşan ve mücadele eden bir takımı yendiklerini belirten Osmanlıspor Teknik Direktörü , spor dışı yaptığı açıklamayla gündeme damgasını vurdu. "Ekonomiye yardımcı olmak istiyorum. Devlet gelsin, benden 20 bin dolar alsın" çıkışında bulunan Akçay, şöyle devam etti: "Haddimi aşmadan, devletim benden 20 bin dolar alsın. Helâli hoş olsun. Devletim bu parayı 10 yıl sonra bana mı, yoksa çocuklarıma mı öder, fark etmez. Sadece devletimize yardımcı olmak istiyorum." Akçay'ın bu tarihi ve örnek davranışı, sosyal medyada beğeni topladı.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:05
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