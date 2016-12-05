 Konyasporlu taraftarlar olay çıkardı – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    05 Aralık 2016, Pazartesi
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    Konyasporlu taraftarlar olay çıkardı

    Konyasporlu taraftarlar olay çıkardı

    'un sahasında son dakikada penaltı golüyle 3-2 yenildiği maçının ardından, konuk takım taraftarları Oba Stadı'nı savaş alanına çevirdi. Yaşananların boyutu ise bugün ortaya çıktı.

    'de dün Alanya Oba Stadı'nda oynanan - karşılaşmasında son dakikadaki penaltı golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldığı maçta iki takım taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Jandarma ve özel güvenlik görevlilerinin büyümeden önlediği olaylar sonrası önce Aytemiz Alanyaspor, yaklaşık 1,5 saat sonra da Atiker Konyaspor taraftarları stattan çıkarıldı.



    Yaşananların boyutu ise bugün ortaya çıktı. Stat yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Atiker Konyasporlu taraftarlar kendileri için ayrılan misafir takım tribününe ve lavabolarına zarar verdi. Yapılan inceleme sonucu tribündeki koltukların yanı sıra diğer takım taraftarlarının girmesi yasak olan koridorun tavanıyla kadın ve erkek tuvaletlerindeki malzemelere zarar verildiği tespit edildi. Olayların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerinin de stada verilen hasarı tespit ederek tutanak tanzim ettiği kaydedildi. Hasar tespit işlemlerinde 38 koltuk, çok sayıda seramik pisuar, klozet, lavabo, musluk, ayna ve tavandaki metal kaplamaların kırdığı belirlendi.

    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:41
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