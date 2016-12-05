Konyasporlu taraftarlar olay çıkardı
Aytemiz Alanyaspor'un sahasında son dakikada penaltı golüyle 3-2 yenildiği Atiker Konyaspor maçının ardından, konuk takım taraftarları Oba Stadı'nı savaş alanına çevirdi. Yaşananların boyutu ise bugün ortaya çıktı.
Yaşananların boyutu ise bugün ortaya çıktı. Stat yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Atiker Konyasporlu taraftarlar kendileri için ayrılan misafir takım tribününe ve lavabolarına zarar verdi. Yapılan inceleme sonucu tribündeki koltukların yanı sıra diğer takım taraftarlarının girmesi yasak olan koridorun tavanıyla kadın ve erkek tuvaletlerindeki malzemelere zarar verildiği tespit edildi. Olayların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerinin de stada verilen hasarı tespit ederek tutanak tanzim ettiği kaydedildi. Hasar tespit işlemlerinde 38 koltuk, çok sayıda seramik pisuar, klozet, lavabo, musluk, ayna ve tavandaki metal kaplamaların kırdığı belirlendi.
- 05 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 19:41
- ''Hakemler rakipten''
Toplam 120
Yorum
YARAR VALLAHI BEN bjk KADAR AGLAYAN BIRILERINI GÖRMEDIM HAYATI ÖMRUMDE
- ''Hakemler rakipten''
Toplam 120
Yorum
KERIM VOLKAN SONUNA KADAR HAKLI BUYUK FENERBAHCE ANCAK BÖYLE DUURURUYORLAR bjk NIN BIR POZUSYONU BILE YOK. GECEN SENE 4 MAC HAKEM DESTEKLI BAKALIM BU SENE NE OLACAK
- Beşiktaşlılar da bizi istiyor
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Yorum
sami ben ne bjk li ne trabzonluyum.batı karadenizliyim.Şenol Güneş bu ülkede sayılı adamlardandır.futbolu cebinden çıkarır yönetmeyi bırak.başbakanlık yapacak adamdır.fatih terinm 10 trilyon alırken bırakın 3 te şenol alsın.geri kalanı ülkeye armağanı.bu ülkede profösörleri bile bu adamdan çok şey öğrenecekti şenolu anlasaydınız.anlamadıkları için bu ülke yılların bi daha gelmiyecek Şenolunu harcadı bu ülke
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