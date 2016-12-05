 Gençler’den Adana keyfi – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Gençler’den Adana keyfi

    Gençler’den Adana keyfi

    ile yeniden çıkaşa geçen Başkent temsilcisi, Adana’da Serdar (pen.) ve Rantie ile 3 puana uzandı.

    'lı tutulmuyor. İlk kez Kayserispor deplasmanında tanıştığı yeni hocası ile 3 puana uzanan başkent temsilcisi, Trabzon beraberliği sonrası deplasmanından da galibiyetle dönüyor. İlk yarıyı Serdar Gürler'in penaltı golüyle 1-0 önde kapayan Gençlerbirliği, ikinci devrede oyuna giren Rantie ile skoru belirledi ve puanını 18'e yükseltti. Adanaspor ise 6 puanda kaldı.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:07
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