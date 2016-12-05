Chapecoense unutulmadı
Kolombiya'da yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden Brezilya Ligi takımlarından Chapecoense'nin oyuncuları ve teknik heyeti, Kasımpaşa-Galatasaray maçında unutulmadı.
Galatasaray takımı, ısınmaya, üzerinde, "Força Chape" yazılı tişörtleri giyerlerken, maç öncesi de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
RİEKERİNK'İN KADRO TERCİHİ
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink, ligde son oynanılan ve 3-1 kazanılan Bursaspor maçının kadrosunu Kasımpaşa önünde büyük ölçüde korudu.
Hollandalı teknik adam, Bursaspor maçının başlangıç kadrosunda yalnızca 1 değişiklik yaparak takımını Kasımpaşa'ya karşı sahaya sürdü.
Sarı kart cezalısı olması nedeniyle Bursaspor müsabakasında forma giyemeyen Lionel Carole, Kasımpaşa maçında yeniden 11'e dönerken, Martin Linnes ise tekrar yedeğe çekildi.
EREN DERDİYOK YİNE YEDEK
Galatasaray'ın ligde oynadığı ilk 11 maçın değişmez ismi olan Eren Derdiyok, Bursaspor karşılaşmasının ardından Kasımpaşa müsabakasına da yedekler arasında başladı.
Ligdeki ilk 11 maçın tamamının başlangıç kadrosunda bulunan Eren, Kasımpaşa önünde yine yedekler arasında şans bulmayı bekledi.
Öte yandan, sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları olduğu bildirilen Tolga Ciğerci ile Sinan Gümüş, maç kadrosuna dahil edilmedi.
MAÇA İLGİ DÜŞÜK
Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmasına ev sahibi ekip taraftarlarının ilgisi düşük oldu.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ev sahibi takım tribünlerinde önemli boşluklar dikkati çekti.
Galatasaray taraftarları ise kendilerine ayrılan bölümü büyük ölçüde doldurdu. Yaklaşık 1500 sarı-kırmızılı futbolsever, takımlarına tribünden destek verdi.
- 05 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:46
- Cimbom fırsat tepmedi!
Toplam 23
Yorum
MERT hoca devre arasına girmeden gönderilmeli bu ne çliedir yahu her sene aynı dertler.. 10 kişilik takıma karşı çift forvet yapamıyor- milyon eu luk adamları 90 da vakit çalmak için oyuna alıyor de jong tolga ciğerciden çok kötü ama 11 de... sabri dökülüyor çalım manyağı yaptılar adamı 10 kişilik kasımpaşanın her gelişi her atak kalede bitti Linnes klubede takım savunması diye bişey yok kazansa bile oyun kötü yeter artık yahu gönderin bu adamı
- Yavru Kartal’dan fair-play dersi
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Yorum
Ahmet kemal Sanli besiktasimiz burdada gosterdi buyuklugunu. Fb taraftari eski milli oyunculari gokhan gonulu ayakta alkislamak yerine etmedigini birakmadi.yeri geldi kufretti yeri geldi suratina dolar atti yeri geldi sahada bicti. Fblilerin fair playdan anladiklari budur. Biz tosicin pozisyonuna kirmizi deriz de sen persi nin pozizyonuna kirmizi diyemezsin. Biz trabzon macinda q7 atilmaliydi deriz de sen h. Ali kaldirimin yaptigi cok ayip bile diyemezsin. Aramizdaki fark budur febliler. Biz vicdanliyizdir sen degilsindir. O yuzden fair play ruhunu anlamani beklemeyiz senden
- ''Son derece çirkin...''
Toplam 59
Yorum
Madenli Senin gibi kekler de asalet sansınlar hepsi para için yapıyor Tümer de Gökhan da
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