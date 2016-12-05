 Chapecoense unutulmadı – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    05 Aralık 2016, Pazartesi
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    Chapecoense unutulmadı

    Chapecoense unutulmadı

    Kolombiya'da yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden Brezilya Ligi takımlarından Chapecoense'nin oyuncuları ve teknik heyeti, Kasımpaşa-Galatasaray maçında unutulmadı.

    Galatasaray takımı, ısınmaya, üzerinde, "Força Chape" yazılı tişörtleri giyerlerken, maç öncesi de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

    RİEKERİNK'İN KADRO TERCİHİ
    Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink, ligde son oynanılan ve 3-1 kazanılan Bursaspor maçının kadrosunu Kasımpaşa önünde büyük ölçüde korudu.

    Hollandalı teknik adam, Bursaspor maçının başlangıç kadrosunda yalnızca 1 değişiklik yaparak takımını Kasımpaşa'ya karşı sahaya sürdü.

    Sarı kart cezalısı olması nedeniyle Bursaspor müsabakasında forma giyemeyen Lionel Carole, Kasımpaşa maçında yeniden 11'e dönerken, Martin Linnes ise tekrar yedeğe çekildi.

    EREN DERDİYOK YİNE YEDEK
    Galatasaray'ın ligde oynadığı ilk 11 maçın değişmez ismi olan Eren Derdiyok, Bursaspor karşılaşmasının ardından Kasımpaşa müsabakasına da yedekler arasında başladı.

    Ligdeki ilk 11 maçın tamamının başlangıç kadrosunda bulunan Eren, Kasımpaşa önünde yine yedekler arasında şans bulmayı bekledi.

    Öte yandan, sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları olduğu bildirilen Tolga Ciğerci ile Sinan Gümüş, maç kadrosuna dahil edilmedi.


    MAÇA İLGİ DÜŞÜK
    Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmasına ev sahibi ekip taraftarlarının ilgisi düşük oldu.

    Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ev sahibi takım tribünlerinde önemli boşluklar dikkati çekti.

    Galatasaray taraftarları ise kendilerine ayrılan bölümü büyük ölçüde doldurdu. Yaklaşık 1500 sarı-kırmızılı futbolsever, takımlarına tribünden destek verdi.

    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:46
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