 Bursaspor zirveden kopmadı! – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    05 Aralık 2016, Pazartesi
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    zirveden kopmadı!

    Bursaspor zirveden kopmadı!

    'in 13. haftasında evinde 'u 2-1 mağlup etti.

    , 33. dakikada gole çok yaklaştı. Sağ kanatta topu önüne alan Oğulcan Çağlayan ortasını altıpasın hemen önüne doğru gönderdi. Bu noktada Patrik Tuszynski müsait pozisyonda topun gelişine voleyle şutunu çekti fakat kaleci Harun Tekin üzerine gelen bu şutu rahat bir şekilde kurtarmadı.

    41. dakikada atağında Kubilay Kanatsızkuş'un pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Pablo Batalla sağ ayağıyla çok sert bir şut çekti fakat top savunmada Mohamed Ali Yaakoubi'ye çarpıp kornere gitti.

    İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve ekipler soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle gitti.

    Bursaspor ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Kubilay Kanatsızkuş oyundan alınırken, Joshua John yerine oyuna dahil oldu.

    59. dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Erdem Özgenç ortasını altıpasın önüne doğru gönderdi. Bu noktada Joshua John kafa vuruşunu yapıyor ancak bu şut auta çıktı.

    Bursaspor 63. dakikada Deniz Yılmaz'ın golü ile Çaykur Rizespor karşısında 1-0 öne geçti. Deniz Yılmaz bu sezonki ilk golünü kaydederken geçtiğimiz sezon oynanan ve Bursaspor'un 1-0 kazandığı karşılaşmada da galibiyet golünü yine Deniz Yılmaz kaydetmişti.

    Bu golden 5 dakika sonra Deniz Yılmaz, Batalla'nın asistinde Çaykur Rizespor filelerini bir kez daha havalandırdı ve skoru 2-0 yaptı.

    Karşılaşmanın 85. dakikasında Rizespor Kweuke'nin ayağından penaltı atışından yararlanamazken pozisyonun devamında Recep Niyaz farkı 1'e inidren golü kaydetti.

    Kalan dakikalarda skor değişmedi Bursaspor sahadan 3 puanla ayrıldı.

    Bu sonuçla Bursaspor puanını 24'e yükselterek 5. sıradaki yerini korurken Çaykur Rizespor ise 10 puanla 10. sırada kaldı.

    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:03
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