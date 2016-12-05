 Bursaspor 13’e 11 üstün – Fotomaç – 05 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    13’e 11 üstün

    Bursaspor 13’e 11 üstün

    ile Rizespor, 'de bugün 29. kez karşı karşıya gelecek.

    İki takım arasında şu ana dek ligde oynanan 28 maçta 'un 13, Rize ekibinin ise 11 galibiyeti bulunurken, 4 karşılaşma berabere sona erdi. Yeşil-beyazlılar, evinde oynadığı 14 maçta 10 galibiyet ve 3 beraberlik bir yenilgi yaşadı.

    ŞAMİL VE VİEUX SANE YOK
    Bursaspor'da bugün oynanacak karşılaşmasında sakatlıkları süren Şamil Çinaz ve Vieux Sane forma giyemeyecek. Yeşil-beyazlılarda Serdar Kurtuluş ve Furkan Özçal da sakatlıkları sebebiyle sezonu kapatmıştı. Bursaspor'da 3 sarı kartı bulunan Şilili yıldız Jorquera ise ceza sınırında bulunuyor.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursaspor 13’e 11 üstün haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle