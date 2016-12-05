''Başkan kapıları zorla açtırdı''

Çavuşoğlu kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, maçtan sonra Atiker Konyaspor taraftarlarını taşıyan otobüslerin camlarının kırılmasına Alanyaspor camiası olarak üzüldüklerini söyledi.

Bunu yapanların Alanyaspor taraftarı olduğunu düşünmediklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Patlayıcı maddelerin sahaya girdiği, taşlı sopalı taraftarları biz bu maçta gördük. Gerçekten otobüslerin camlarının kırılması bizi derinden özdü. Ahlaka sığan durum değil. Şartlar ne olursa olsun otobüs camlarının kırılması doğru değildi. Bu anlamda Konya halkından özür diliyorum." dedi.





"BİR YÖNETİCİNİN BİR UZMAN ÇAVUŞU TARTAKLADIĞINI GÖRDÜK"

Çavuşoğlu, olayın bir de diğer yüzünün olduğunu kaydederek, konuk takım taraftarının daha stada girerken küfretmeye başladığını öne sürdü.

Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan ve beraberindekilerin İstiklal Marşı okunduktan sonra, kendi taraftarlarının arasına girdiğini dile getiren Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Stad güvenlik kamerasından izledim. Konyaspor Başkanı ve yöneticilerinin, kapıları zorla açtırıp, güvenlik kontrolü yaptırmadan taraftarlarını içeriye aldığını gördüm. Ayrıca bir Konyaspor yöneticisinin de bir uzman çavuşu tartakladığını gördük. Bunlar görüntüde var. Bazı yorumcular oturdukları yerden, bakmadan, görmeden yorum yapabiliyor. Konyaspor Başkanı karşılaşmayı taraftarlarının içinde izledi ve o taraftarlar maç boyunca sürekli küfretti. Başkanımız bunu önleyebilirdi. Ben taraftarımız arasında izleseydim o taraftar sözümden çıkmazdı ve küfür ettirmezdim."

Konyaspor taraftar grubu "Nalçacılar"ın Antalyaspor maçında da aynısını yaptığına işaret eden Çavuşoğlu, karşılaşma sırasında iki kişinin yaralandığını belirtti. Çavuşoğlu, herkesin otobüslerin camının kırılmasına odaklandığını dile getirerek, "Taraftarlarının statta neler yaptıklarına iyice baksınlar. Önce bu kırılanları incelesinler. Bunlar kırılırken Konyaspor Başkanı da onların içinde maçı izledi. Bunlara müsaade etmemeliydi." diye konuştu.



"GÜVENLİK ZAFİYETİ VAR"

Şartlar ne olursa olsun taraftarların kavga etmesini ve taşkınlık yapmasını doğru bulmadığını dile getiren Çavuşoğlu, maç başladıktan sonraki olayların önlenebileceğini söyledi. Çavuşoğlu, tek hatalarının takım otobüslerinin taşlanması olayında önlem alınmaması olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Buradaki en büyük hata da güvenlik güçlerinin. Çok büyük bir güvenlik zafiyetinin olduğu aşikar. Çünkü deplasman taraftarlarının otobüslerinin çıkışta, kapının önünde olmaması gerekiyor. Bizim taraftarımız zaten erken çıkıyor, deplasman taraftarı da onlardan sonra çıktığı için o anda otobüslerin gelip alıp gitmesi gerekiyordu. Oradaki camların kırılması da bir güvenlik zafiyetidir. İnşallah bu camları kıran kişilerin en kısa zamanda tespit edilerek gereğinin yapılmasını diliyoruz."





AYKUT KOCAMAN'A ELEŞTİRİ

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın maçın ardından düzenlenen basın toplantısında "Çok zor bir deplasman. Onların ötesinde de bir zorluk var, bunu da net yaşadım." şeklinde açıklama yaptığını anımsatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Hocam, yürekliysen, delikanlıysan o zaman açık net söyleyeceksin. Herkes de ne söylemek istediğini anlayacak. Kusura bakma, seni sever, sayarız ama böyle bir açıklama doğru değil. Çünkü önce sen futbolcuna deplasmanda gol atıldığında taraftarların önüne gidip, nasıl sevinip sevinmeyeceğini, hareket çekilmemesini öğreteceksin. İkinci olarak da maç bittikten sonra oyuncun Ömer Ali'nin orta sahaya gelip üçlü çektirmesini önle. Konyaspor başkanımızın da taraftarın içerisindeyken böyle bir hareketi yaptırmaması gerekirdi diye düşünüyorum. Çünkü deplasmandasınız, galip gelmişsiniz ve maç boyunca Alanyaspor taraftarına küfür ediyorsunuz."