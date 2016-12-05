Adana'da yüksek tansiyon

Gençlerbirliği, Adanaspor karşısında maça golle başlıyordu. Karşılaşmanın 4. dakikasında Aydın Karabulut, İrfan Can Kahveci'nin uzun pasında savunmanın arkasına çok iyi sarktı ancak Adanaspor kalecisi Hayrullah gole izin vermedi.

26. dakikada İrfan Can'ın sağ kanattan ortasında Vedat Muriqi penaltı noktasını sağ tarafından kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan auta çıktı. Bu ataktan sonra Adanspor rakip kalede etkili oldu. Koman'ın pasıyla ceza sahasının içinde topla buluşan Gueye topu penaltı noktasına çıkarmak istedi ancak Gençlerbirliği savunmasında Politevich topu uzaklaştırdı.

36. dakikada Gençlerbirliği atağında Mauricio Ramos, Aydın Karabulut'u ceza alanı içinde yere düşürdü ve hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Başkent ekibi 37. dakikada Serdar Gürler'in penaltıdan attığı golle Adanaspor karşısında 1-0 öne geçerken Serdar'da bu sezonki 5. golünü kaydetmiş oldu.

Adanaspor ilk yarının son dakikasında Edgar ile beraberlik şansından yararlanamadı. Edgar, Gençlerbirliği kalecisi Hopf'u geçti ancak vuruşunda top dışarı çıktı. İlk yarı 1-0 Gençlerbirliği'nin üstünlüğü ile sona erdi.

Adanaspor ikinci yarıda beraberlik golüne yaklaştı. Kullanılan köşe vuruşunda Edgar'ın ceza sahasından vuruşunda Hopf topu kornere çeldi.

60. dakikada sağ kanattan ceza alanı içine giren Abdul Khalili yerden pasını altıpas üstüne çıkardı. O bölüme hareketlenen Serdar Gürler vuruşunu yaptı ancak top yan kale direğini sıyırarak auta gitti.

Rantie 73. dakikada Gençlerbirliği'ni rahatlatan golü kaydetti. Hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Rantie ceza sahasında kaleciyi çalımladıktan sonra topu filelerle buluşturdu.