Süper Lig ekibinin otobüsü taşlandı
Alanyaspor'u 3-2 mağlup eden Konyaspor'un futbolcu ve teknik heyetini taşıyan takım otobüsü Alanyasporlu taraftarların taşlı saldırısına uğradı.
"Taraftar ve takım otobüsümüze yapılan saldırıları kınıyor, buna sebep olanların en kısa sürede tespit edilip cezalandırılmalarını istiyoruz. Konyaspor Kulübü olarak sezon başından beri futbol sahalarında gerginlik yaşanmaması için elimizden gelen bütün gayreti gösterdiğimiz halde bu tür insanlık dışı olaylarla karşılaşmamız ve dünyanın en büyük tehlikesi olarak görülen holiganlığın yeniden hortlamasına şahit olmamız bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Teknik heyetimiz ve futbolcularımız takım otobüsümüzün içindeyken saldırıya uğramalarını an itibariyle Türk futbolunun önündeki en büyük sorun olarak görmekteyiz. Konuyla ilgili görevini suistimal edenlere yönelik soruşturma başlatılmasını, bugün maruz kaldığımız saldırının faillerinin bir an önce adaletin karşısına çıkarılmasını bekliyoruz. Bir turizm kenti olan Alanya'da böylesine bir olayla karşılamamız hem taraftar hem takım otobüslerimizin taşlanması üzeri örtülecek bir konu değildir. Medyada yorum yapan, eli kalem tutup köşe yazan herkesi bu büyük tehlike karşısında tepkilerini ortaya koymaya davet ediyoruz. Konu bugün için Konyaspor odaklı olabilir ancak içerik açısından Türk futbolu büyük tehlike içindedir."
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 19:10
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Hakan Görüntüyü tekrar izlerseniz anlarsınız. En fazla dikkatsiz davrandığı için sarı verilir bu pozisyona. Ben dikkatle baktım, rvp adımını tamamlayacaktı, birden birşeye bastığını farketti :-) ve şaşırdı.hasan ali sarı, quaresmanın sarısı yanlış, tosiç kırmızı...budur
- Taraftarımız için savaştık
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Rümeysa Birde Galatasaray maçı ile ilgili yazın
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