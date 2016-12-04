Sessiz sedasız

Mücadele ve sertliğin bolca yaşandığı derbide her iki takım da ceza sahasında etkili olamadı. Sarı-lacivertliler yüklendi, siyah-beyazlılar direndi. Sonuçta iki takım 1’er puana razı oldu

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş derbisinden gol sesi çıkmadı: 0-0. Kadıköy'deki karşılaşmada ev sahibi Fenerbahçe 90 dakika boyunca rakibine göre daha baskılı bir oyun sergilerken, etkinliğini ceza sahasına taşımayınca golü bulamadı. Beşiktaş ise daha çok savunmada kaldığı mücadelede kalesini kapatarak zorlu deplasmandan bir puanla dönmeyi başardı. 5'te Hasan Ali ortaladı, kaleci Fabricio topu Van Persie'den önce iki hamlede kontrol etti. 23'te Kjaer'in uzun pasında kaleci Fabricio, Van Persie'den önce yine topa sahip oldu. 30'da Alper'in ortaladığı top, kale sahasında Atiba'nın müdahalesiyle havalandı.



SKRTEL HAVAYA DİKTİ

De Souza'nın kafa ile indirdiği topa en son Skrtel vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. İkinci yarıda da tablo değişmedi. Fenerbahçe saldırdı, Beşiktaş direndi. Robin Van Persie ve Josef bu yarıda da yakaladıkları fırsatlarda çerçeveyi bulamayınca mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi. 4 puanlık farkı KORUdU Bu sonuçla Beşiktaş puanını 29'a yükselterek lider Başakşehir'in ardında ikinci sıradaki yerini korudu. Fenerbahçe ise 5 hafta sonra ligde takıldı ve 25 puana ulaştı. İki takım arasındaki 4 puanlık fark devam etti.