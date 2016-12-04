Osmanlıspor Avrupa öncesi kayıp vermedi

Ev sahibi 11'de Musa Çağıran ve 31'de Numan Çürüksu'nun golleriyle 2-0 öne geçti. 45. dakikada Karabükspor Iasmin Latovlevici ile skoru 2-1'e getirdi. Mücadelede kalan dakikalar karşılıklı ataklarla geçse de skoru değişmedi ve Osmanlıspor mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Osmanlıspor puanını 19'a çıkartarak 7. sıraya yükseldi. Maç öncesi 7.sırada bulunan Karabükspor ise 17 puanda kalarak 8. sıraya geriledi.

OSMANLI MUSA İLE ÖNE GEÇTİ

11. dakikada Iasmin Latovlevici'nin gönderdiği kısa pasta Adam Maher araya girdi. Savunma oyuncusuna çarpan top Musa Çağıran'da kaldı. Musa ceza sahası içine topla ilerleyip kaleye şutunu gönderdi ve topu ağlar ile buluşturdu.

FARK İKİYE ÇIKTI

Sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonrası topun başına geçen Adrien Regattin ceza sahası içine ortasını gönderdi. Arka direğe hareketlenen Numan Çürüksu kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Osmanlıspor Numan Çürüksu'nun golü ile farkı ikiye çıkardı.

KARABÜK DEVREYE GİTMEDEN FARKI 1'E İNDİRDİ

Ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruş sonrası topun başına geçen Iasmin Latovlevici kaleyi düşündü ve sol ayağı ile kaleye şutunu gönderdi. Kaleci Karcemarskas'ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu.