Oğuzhan vasattı
Siyah-beyazlıların orta alandaki etkili ismi Oğuzhan Özyakup, kaptan olarak çıktığı Fenerbahçe derbisinde vasat bir görüntü çizdi. Takımının hücum organizasyonlarında etkisiz kalan yıldız futbolcu, oyunda kaldığı süre içinde 11 kez de pas hatası yaptı. Beşiktaş adına günün kötü isimlerinden olan Oğuzhan, 85. dakikada yerini arkadaşı Necip Uysal'a bıraktı.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:03
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Elde var "0"
Toplam 18
Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
- Tolgay: "Kiev maçı daha önemli"
Toplam 32
Yorum
faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
- Şenol Güneş Gökhan Gönül'e sahip çıktı
Toplam 7
Yorum
Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
Oğuzhan vasattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.