 Oğuzhan vasattı – Fotomaç – 04 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Oğuzhan vasattı

    Oğuzhan vasattı
    Siyah-beyazlıların orta alandaki etkili ismi , kaptan olarak çıktığı Fenerbahçe derbisinde vasat bir görüntü çizdi. Takımının hücum organizasyonlarında etkisiz kalan yıldız futbolcu, oyunda kaldığı süre içinde 11 kez de pas hatası yaptı. Beşiktaş adına günün kötü isimlerinden olan Oğuzhan, 85. dakikada yerini arkadaşı Necip Uysal'a bıraktı.
    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:03
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