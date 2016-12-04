 Ninni – Fotomaç – 04 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Ninni

    Ninni

    5 maçtır kazanan puan farkını 1’e indirmek için yenmek zorundaydı. ’ın ise galip gelmesi halinde rakibiyle puan farkını 7’ye çıkarma fırsatı vardı. Doğal olarak herkes kıran kırana bir derbi bekledi, ancak dağ fare doğurdu...

    Kanarya, ilk yarısında üstün olduğu maçta bir-iki pozisyona girse de sonuca ulaşamadı. Buna karşın Kartal'ın tek gol denemesi bile yoktu. İki hocanın da kazanma adına risk almadığı derbinin özeti şuydu: 90 dakikada kaleyi tutan tek şut yok!

    ile 'ın Kadıköy'deki düellosundan gol sesi çıkmadı, derbi başladığı gibi 0-0 berabere bitti. Kanarya'nın ligde 5 maçlık galibiyet serisi sona ererken, namağlup unvanını devam ettiren Kara Kartal ise sessiz derbinin bir anlamda kârlı çıkanı oldu. İlk yarıda maçın tek hakimi Fenerbahçe'ydi. Rakibine bu devrede top bile göstermeyen sarı-lacivertliler, bunu sayısal üstünlüğe çeviremedi. Tek pozisyon üretti, onu da kale ağzında Skrtel ile harcadı.

    İkinci yarıya da hızlı giren sarı-lacivertli ekip, iki ciddi atağında Van Persie ve Josef'in vuruşlarından sonuç alamadı. Sonrasında oyun dengelendi. 60'tan sonra Fenerbahçe'nin baskısı azalsa da Beşiktaş kontrollü oyuna devam etti. Advocaat'ın Sow'u, Güneş'in Quaresma'yı çıkarması yadırgandı. Lider Başakşehir 2 puan kaybetmişti, buna rağmen iki hoca da kazanmak adına risk almadı. Kaleyi tutan tek bir şutun dahi olmadığı derbi G.Saray'a yaradı.
    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:50
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