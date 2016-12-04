Kocaman bir "0"

Golsüz sona eren haftanın maçında iki taraf da vasat görüntü çizdi. İstatistikler karşılaşmanın özeti gibiydi. 90 dakikada boyunca Fenerbahçe de, Beşiktaş da kaleyi göremedi. Kanarya 9, Kartal ise 2 şutta ‘0’ çekti.

Bu yılın son derbisinde ne sahada ne tribünde gülen vardı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın mücadelesinden gol çıkmadı, oynanan futbol da vasatı aşmadı. İki taraf gol pozisyonlarına girmekte zorlanırken, istatistikler de 90 dakikayı özetler gibiydi. Karşılaşma boyunca Fenerbahçe 9, Beşiktaş ise 2 şutta çerçeveyi dahi tutturamadı. İsabetli şutta iki takım '0' çekerken, ortalarda rakamlar kötüydü. Ev sahibi 15'te 4 isabetli orta yaptı, Kartal ise 5'te 0'la öne çıktı.



POZİSYONA GİREMEDİLER

Son dönemin pozisyon zenginliği açısından en kısır derbilerinden biri oynanırken, maçta yalnızca 5 kez korner atışı kullanıldı. Bunların 4'ü Fenerbahçe, 1'i ise Beşiktaş'ındı. Dikkat çeken diğer bir istatistik de ev sahibinin 3 kez gol pozisyonuna girdiği maçta siyah-beyazlıların net bir atağı yoktu.



YÜZDE 53 KARTAL

Derbide topla daha çok oynayan taraf Beşiktaş'tı. Siyahbeyazlılar yüzde 53 ile maçı tamamlarken, Fenerbahçe yüzde 47 ile maçı bitirdi.

5 sarı kartın çıktığı karşılaşmada toplam faul sayısı 39'du... Fenerbahçe rakibine 20 kez faul yaparken, Beşiktaş'ta bu rakam 19'du