 Kaleyi göstermedi – Fotomaç – 04 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Kaleyi göstermedi

    Kaleyi göstermedi
    Süper Lig'in en az gol pozisyonu veren takımı olan Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında da bu özelliğini sürdürdü. 12 haftada rakiplerine sadece 34 pozisyon veren sarılacivertliler, Beşiktaş'a sadece 2 kez şut şansı tanıdı. Onda da toplar kaleyi bulmadı.

    Kartal'ın uğurlu ayı
    Aralık ayında oynanan derbilerde F.Bahçe'ye karşı galibiyetlerde 5-4 önde bulunan Beşiktaş, yine kaybetmeyerek üstünlüğünü korudu. İki takım 15 yıl sonra aralık ayında karşılaştı. En son 2 Aralık 2001'deki derbi maçı Beşiktaş, Kadıköy'de 2-1 kazanmıştı.
    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:59
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