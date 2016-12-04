Kaleyi göstermedi

Süper Lig'in en az gol pozisyonu veren takımı olan Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında da bu özelliğini sürdürdü. 12 haftada rakiplerine sadece 34 pozisyon veren sarılacivertliler, Beşiktaş'a sadece 2 kez şut şansı tanıdı. Onda da toplar kaleyi bulmadı.



Kartal'ın uğurlu ayı

Aralık ayında oynanan derbilerde F.Bahçe'ye karşı galibiyetlerde 5-4 önde bulunan Beşiktaş, yine kaybetmeyerek üstünlüğünü korudu. İki takım 15 yıl sonra aralık ayında karşılaştı. En son 2 Aralık 2001'deki derbi maçı Beşiktaş, Kadıköy'de 2-1 kazanmıştı.