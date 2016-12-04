Kaleyi göstermedi
Süper Lig'in en az gol pozisyonu veren takımı olan Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında da bu özelliğini sürdürdü. 12 haftada rakiplerine sadece 34 pozisyon veren sarılacivertliler, Beşiktaş'a sadece 2 kez şut şansı tanıdı. Onda da toplar kaleyi bulmadı.
Kartal'ın uğurlu ayı
Aralık ayında oynanan derbilerde F.Bahçe'ye karşı galibiyetlerde 5-4 önde bulunan Beşiktaş, yine kaybetmeyerek üstünlüğünü korudu. İki takım 15 yıl sonra aralık ayında karşılaştı. En son 2 Aralık 2001'deki derbi maçı Beşiktaş, Kadıköy'de 2-1 kazanmıştı.
Kartal'ın uğurlu ayı
Aralık ayında oynanan derbilerde F.Bahçe'ye karşı galibiyetlerde 5-4 önde bulunan Beşiktaş, yine kaybetmeyerek üstünlüğünü korudu. İki takım 15 yıl sonra aralık ayında karşılaştı. En son 2 Aralık 2001'deki derbi maçı Beşiktaş, Kadıköy'de 2-1 kazanmıştı.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:59
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Elde var "0"
Toplam 18
Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
- Tolgay: "Kiev maçı daha önemli"
Toplam 32
Yorum
faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
- Şenol Güneş Gökhan Gönül'e sahip çıktı
Toplam 7
Yorum
Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
Kaleyi göstermedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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