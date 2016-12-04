Chapecoense unutulmadı
Kolombiya'da yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden Brezilya Ligi takımlarından Chapecoense'nin oyuncuları ve teknik heyeti, Kasımpaşa-Galatasaray maçında unutulmadı.
Galatasaray takımı, ısınmaya, üzerinde, "Força Chape" yazılı tişörtleri giyerlerken, maç öncesi de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
RİEKERİNK'İN KADRO TERCİHİ
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink, ligde son oynanılan ve 3-1 kazanılan Bursaspor maçının kadrosunu Kasımpaşa önünde büyük ölçüde korudu.
Hollandalı teknik adam, Bursaspor maçının başlangıç kadrosunda yalnızca 1 değişiklik yaparak takımını Kasımpaşa'ya karşı sahaya sürdü.
Sarı kart cezalısı olması nedeniyle Bursaspor müsabakasında forma giyemeyen Lionel Carole, Kasımpaşa maçında yeniden 11'e dönerken, Martin Linnes ise tekrar yedeğe çekildi.
EREN DERDİYOK YİNE YEDEK
Galatasaray'ın ligde oynadığı ilk 11 maçın değişmez ismi olan Eren Derdiyok, Bursaspor karşılaşmasının ardından Kasımpaşa müsabakasına da yedekler arasında başladı.
Ligdeki ilk 11 maçın tamamının başlangıç kadrosunda bulunan Eren, Kasımpaşa önünde yine yedekler arasında şans bulmayı bekledi.
Öte yandan, sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları olduğu bildirilen Tolga Ciğerci ile Sinan Gümüş, maç kadrosuna dahil edilmedi.
MAÇA İLGİ DÜŞÜK
Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmasına ev sahibi ekip taraftarlarının ilgisi düşük oldu.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ev sahibi takım tribünlerinde önemli boşluklar dikkati çekti.
Galatasaray taraftarları ise kendilerine ayrılan bölümü büyük ölçüde doldurdu. Yaklaşık 1500 sarı-kırmızılı futbolsever, takımlarına tribünden destek verdi.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 19:46
- Pereira solladı
Toplam 3
Yorum
djenkov Dick Advocaat tam F.B nin hocası, Pereira daha iyi diyenlerin futbol bilgisinden ve aklından şüphe ederim.
- Erman Toroğlu "Pozisyon kırmızı"
Toplam 110
Yorum
BJK 1903 isminiz. : yalanini sevsinler senin demek TS´lusun ve fenerin sampiyon olmasini istiyorsun hahahaha harbiden güldüm niye sampiyon olunca TS caldiklari sampiyonluk kupasini fener TS geri mi verecek saniyorsun sen.
- Cimbom fırsat tepmedi!
Toplam 4
Yorum
HAKKI ya rikerink sen iyi maç izliyosun.dikine oyun yok.yan pas geri pas.oyun zevk vermiyor.defol git.
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