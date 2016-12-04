"Benim için kazanalım"
Sarı-lacivertli taraftarlar ısınmaya çıkan Gökhan’a, üzerinde resmi olan dolarları attılar Gönül, arkadaşlarına “Yapılanları gördünüz. Bu maçı benim için kazanalım” dedi
F.Bahçeli taraftarlar, sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül'e büyük tepki gösterdi. Gökhan, 9 yıl formasını giydiği ve ilk kez rakip olarak geldiği Kadıköy'de büyük bir tepkiyle karşılaştı. F.Bahçeli taraftarlar, hazırladıkları ve üzerinde Gökhan'ın resmi olan 100 dolarları, sahaya ısınmak için çıkan milli futbolcuya attı.
"TRİBÜNLERE OYNADILAR"
Gökhan, sarı-lacivertli taraftarların uzun süreli küfürlü tezahüratlarına da maruz kaldı. Isınma sonrası soyunma odasına giden takımı toplayan Gökhan, "Bana yapılanları gördünüz. Bu maçı benim için kazanmalıyız. Herkes sonuna kadar savaşsın" dedi. Her pozisyonda yuhalanan milli oyuncu maç sonrası da "Bütün Fenerli oyuncular bana karşı tribünlere oynadılar" diye konuştu.
ŞENOL GÜNEŞ SAHİP ÇIKTI
Teknik direktör Şenol Güneş de şunları söyledi: F.Bahçe'den başka gelmek isteyen oyuncu da vardı, gelmedi. Önce çok iyi oyuncuydu, şimdi mi kötü oldu. Kızdıkları için mi sevdikleri için mi anlamıyorum. Aşağılama duygularını onlara değil kendinize yapmış olursunuz. Sevdiğiniz, başarılı biri mi şimdi mi uyandınız? İsmail gelse 'alkışlayın' demiyorum ama yuhalamayın. Şener'i de çok istemiştim alamadım. Ozan gol attı konuşmayayım mı? Bunlar çocukça ifadeler.
"TRİBÜNLERE OYNADILAR"
Gökhan, sarı-lacivertli taraftarların uzun süreli küfürlü tezahüratlarına da maruz kaldı. Isınma sonrası soyunma odasına giden takımı toplayan Gökhan, "Bana yapılanları gördünüz. Bu maçı benim için kazanmalıyız. Herkes sonuna kadar savaşsın" dedi. Her pozisyonda yuhalanan milli oyuncu maç sonrası da "Bütün Fenerli oyuncular bana karşı tribünlere oynadılar" diye konuştu.
ŞENOL GÜNEŞ SAHİP ÇIKTI
Teknik direktör Şenol Güneş de şunları söyledi: F.Bahçe'den başka gelmek isteyen oyuncu da vardı, gelmedi. Önce çok iyi oyuncuydu, şimdi mi kötü oldu. Kızdıkları için mi sevdikleri için mi anlamıyorum. Aşağılama duygularını onlara değil kendinize yapmış olursunuz. Sevdiğiniz, başarılı biri mi şimdi mi uyandınız? İsmail gelse 'alkışlayın' demiyorum ama yuhalamayın. Şener'i de çok istemiştim alamadım. Ozan gol attı konuşmayayım mı? Bunlar çocukça ifadeler.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 18
Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
- Tolgay: "Kiev maçı daha önemli"
Toplam 32
Yorum
faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
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Toplam 7
Yorum
Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
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