Başakşehir'e çelme
Antalyaspor’u konuk eden Medipol Başakşehir, rakibi ile 2-2 berabere kaldı. Eto’o attığı iki gol ve oynadığı futbol ile yıldızlaştı. İki takım zorlu karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
Spor toto Süper Lig'de 13. hafta maçında lider Medipol Başakşehir sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Antalyaspor'un gollerini 13. ve 65. dakikada penaltıdan Eto'o atarken ev sahibi Medipol Başakşehir'in gollerini 19. dakikada Mahmut Tekdemir ve 47. dakikada Mossoro kaydetti. Karşılaşmanın 72. dakikasında Antalyasporlu oyuncusu Charles ve 80. dakikada Başakşehirli futbolcu Ferhat Öztorun kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Bu sonucun ardından lider Medipol Başakşehir puanını 31 yaparak liderliğini sürdürürken Antalyaspor da puanını 16'ya yükseltti. Son 4 maçını 1-0'lık sonuçlarla kazanan Antalya'nın galibiyet serisi de bitti.
2 BİN TARAFTAR GELDİ
Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Samuel Holmen ve Cenk Ahmet Alkılıç, kadroda yer almadı. Başakşehirli yaklaşık 2 bin taraftar tribünde takımlarını desteklemek için yer aldı. Konuk Antalyaspor'u ise yaklaşık 400 taraftarı destekledi. Turuncu Bando ise taraftarı coşturdu.
CHAPECOENSE TİŞÖRTLERİ GİYİLDİ
Medipol Başakşehirli futbolcular, Kolombiya'da düşen uçakta yaşamını yitiren Chapecoense'nin oyuncularını anmak için ısınmaya, üzerinde Brezilya ekibinin adının yazılı olduğu antrenman yelekleri ile çıktı. Maç öncesinde de Chapecoense takımı için saygı duruşunda bulunuldu. Maç öncesi seremoniye ise engelli çocuklarla çıkıldı.
RUS RULETİ
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Antalyaspor'un kırmızı kartından sonra tam biz öne geçtik derken biz de kırmızı kart gördük. Rus ruleti gibi bir maç oldu" dedi.
BAŞAKŞEHİR LİGDE 266 GÜNDÜR YENİLMEZ
Antalyaspor ile berabere kalan Medipol Başakşehir, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini de 22 maça yükseltti. Turuncu-lacivertli takım, ligde 266 gündür mağlup olmuyor. Bu sezon yaptığı 13 maçın 9'unu kazanan ve 4'ünden beraberlikle ayrılan turunculacivertli ekip, geride kalan sezonun son 9 müsabakasında da yenilmemişti.
EMRE ETO'O'NUN ELİNİ ÖPTÜ
Başakşehir'in tecrübeli kaptanı Emre Belözoğlu, karşılaşmanın 1-1 biten ilk yarısında müthiş bir gole imza atan Eto'o'yu tebrik etti. Maça yedek kulübesinde başlayan Emre ikinci yarı öncesinde Kamerunlu yıldızın yanına gelerek elini öptü. Daha sonra sarmaş dolaş olan ikili birbirlerine başarı diledi. Eto'o ikinci yarıda da penaltıdan bir gol kaydetti.
"ADANA ALADAĞ'DA YÜREĞİMİZ YANDI..."
Başakşehirli futbolcular, Antalyaspor ile oynadıkları maç öncesinde ısınmaya, Adana'nın Aladağ ilçesinde özel öğrenci yurdunda çıkan yangında yaşamını kaybedenleri anmak için üzerinde "Aladağ'da Yüreğimiz Yandı" yazısı yer alan pankartla çıktı. Başakşehirli futbolcular, taraftarlar tarafından uzun süre alkışlandı.
2 BİN TARAFTAR GELDİ
Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Samuel Holmen ve Cenk Ahmet Alkılıç, kadroda yer almadı. Başakşehirli yaklaşık 2 bin taraftar tribünde takımlarını desteklemek için yer aldı. Konuk Antalyaspor'u ise yaklaşık 400 taraftarı destekledi. Turuncu Bando ise taraftarı coşturdu.
CHAPECOENSE TİŞÖRTLERİ GİYİLDİ
Medipol Başakşehirli futbolcular, Kolombiya'da düşen uçakta yaşamını yitiren Chapecoense'nin oyuncularını anmak için ısınmaya, üzerinde Brezilya ekibinin adının yazılı olduğu antrenman yelekleri ile çıktı. Maç öncesinde de Chapecoense takımı için saygı duruşunda bulunuldu. Maç öncesi seremoniye ise engelli çocuklarla çıkıldı.
RUS RULETİ
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Antalyaspor'un kırmızı kartından sonra tam biz öne geçtik derken biz de kırmızı kart gördük. Rus ruleti gibi bir maç oldu" dedi.
BAŞAKŞEHİR LİGDE 266 GÜNDÜR YENİLMEZ
Antalyaspor ile berabere kalan Medipol Başakşehir, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini de 22 maça yükseltti. Turuncu-lacivertli takım, ligde 266 gündür mağlup olmuyor. Bu sezon yaptığı 13 maçın 9'unu kazanan ve 4'ünden beraberlikle ayrılan turunculacivertli ekip, geride kalan sezonun son 9 müsabakasında da yenilmemişti.
EMRE ETO'O'NUN ELİNİ ÖPTÜ
Başakşehir'in tecrübeli kaptanı Emre Belözoğlu, karşılaşmanın 1-1 biten ilk yarısında müthiş bir gole imza atan Eto'o'yu tebrik etti. Maça yedek kulübesinde başlayan Emre ikinci yarı öncesinde Kamerunlu yıldızın yanına gelerek elini öptü. Daha sonra sarmaş dolaş olan ikili birbirlerine başarı diledi. Eto'o ikinci yarıda da penaltıdan bir gol kaydetti.
"ADANA ALADAĞ'DA YÜREĞİMİZ YANDI..."
Başakşehirli futbolcular, Antalyaspor ile oynadıkları maç öncesinde ısınmaya, Adana'nın Aladağ ilçesinde özel öğrenci yurdunda çıkan yangında yaşamını kaybedenleri anmak için üzerinde "Aladağ'da Yüreğimiz Yandı" yazısı yer alan pankartla çıktı. Başakşehirli futbolcular, taraftarlar tarafından uzun süre alkışlandı.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 18
Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
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Toplam 32
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faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
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Toplam 7
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Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
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