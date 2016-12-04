 Alanya'da 'Kocaman' galibiyet – Fotomaç – 04 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Alanya'da 'Kocaman' galibiyet

    Alanya'da 'Kocaman' galibiyet

    Spor Toto Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Atiker Konyaspor'u konuk etti.

    Alanya Oba Stadı'nda oynanan ve Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı mücadeleye konuk ekip Konyaspor hızlı başladı.

    Rakip kalede baskı kuran yeşil beyazlılar Berkan Emir'in 18. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken Riad Bajic, 38. dakikada durumu 2-0'a getirdi ancak Bajic attığı golden sonra tribünden atılan yabancı maddelere ellerini açarak tepki gösterince ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyundan atıldı.

    10 kişi kalan rakibi karşısında gol için bastırmaya başlayan Alanyaspor'da Taha Yalçıner 56. dakikada attığı golle farkı bire indirirken 59. dakikada sahneye çıkan Vagner Love maça 2-2'lik eşitliği getirdi.

    Tekrar öne geçmek için ataklarını sıklaştıran Konyaspor mücadelenin 90+5. dakikasında penaltı kazandı, atışı kullanan Jagos Vukovic topu ağlara göndererek konuk ekibi yeniden öne geçirdi: 2-3.

    Mücadelenin geri kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Konyaspor maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

    Öte yandan, Bajic'in pozisyonunu sıcağı sıcağına değerlendiren Atiker Konyaspor Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, "Kırmızı kartın iptali için ivedi olarak PFDK'ya başvuracağız" dedi.

    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 16:23
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