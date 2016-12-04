Alanya'da 'Kocaman' galibiyet
Spor Toto Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Atiker Konyaspor'u konuk etti.
Alanya Oba Stadı'nda oynanan ve Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı mücadeleye konuk ekip Konyaspor hızlı başladı.
Rakip kalede baskı kuran yeşil beyazlılar Berkan Emir'in 18. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken Riad Bajic, 38. dakikada durumu 2-0'a getirdi ancak Bajic attığı golden sonra tribünden atılan yabancı maddelere ellerini açarak tepki gösterince ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyundan atıldı.
10 kişi kalan rakibi karşısında gol için bastırmaya başlayan Alanyaspor'da Taha Yalçıner 56. dakikada attığı golle farkı bire indirirken 59. dakikada sahneye çıkan Vagner Love maça 2-2'lik eşitliği getirdi.
Tekrar öne geçmek için ataklarını sıklaştıran Konyaspor mücadelenin 90+5. dakikasında penaltı kazandı, atışı kullanan Jagos Vukovic topu ağlara göndererek konuk ekibi yeniden öne geçirdi: 2-3.
Mücadelenin geri kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Konyaspor maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Öte yandan, Bajic'in pozisyonunu sıcağı sıcağına değerlendiren Atiker Konyaspor Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, "Kırmızı kartın iptali için ivedi olarak PFDK'ya başvuracağız" dedi.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 16:23
- Şenol Güneş'ten paralı tepkiye cevap!
Toplam 41
Yorum
İsim sorun degil Para için sattı diyenler 1500 TL calisiyon 3000 TL maaş teklifi gelecek sende diyecek ki ben patronumu satmam. ..
- Şenol Güneş'ten paralı tepkiye cevap!
Toplam 41
Yorum
1903 MEHMET TOPAL DAYAN! Senide kurtaracagiz Aziz'in elinden. Büyük takimda ve büyük taraftar önünde oynamak senin de hakkin. Az kaldi kurtulusa.
- Şahika Ercümen'in hedefi altın
Toplam 1
Yorum
bır yuzucu bu ve bunlar gıbılerıne bosu bosuna para verılııyor ...yuzme de hıcbır basarısı olmayan sahıka ...kendınce bısıler yapıp goz boyamak ...bunun ruhunu bılırım ben .....bosu bosunadır bunlara odenen paralar vs ler..
Alanya'da 'Kocaman' galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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