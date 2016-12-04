Akhisar 3 puanı son anda kaptı
Spor Toto Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Gaziantepspor sahasında Akhisar Belediyespor'u ağırladı.
Kamil Ocak Stadı'nda oynanan ve Özgür Yankaya'nın düdük çaldığı maçın 32. dakikasında Akhisar Belediyespor'dan Özer Hurmacı'nın attığı gol geçerli sayılmazken 37. dakikada Gaziantepspor'da Musa Nizam rakip fileleri havalandırarak ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi.
79. dakikada sahneye yine Özer Hurmacı çıktı ve bu defa attığı golle skora 1-1'lik eşitliği getirdi.
Son bölümleri oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada son sözü 87. dakikada Muğdat Çelik'in attığı golle konuk ekip Akhisar Belediyespor söyledi: 1-2.
Maç bu sonuçla sona ererken Akhisar Belediyespor puanını 16'ya çıkardı; ligde art arda beşinci mağlubiyetini alan Gaziantepspor ise 11 puanda kaldı.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 17:57
- Beşiktaşlıların Van Persie isyanı
Toplam 51
Yorum
Hakan Görüntüyü tekrar izlerseniz anlarsınız. En fazla dikkatsiz davrandığı için sarı verilir bu pozisyona. Ben dikkatle baktım, rvp adımını tamamlayacaktı, birden birşeye bastığını farketti :-) ve şaşırdı.hasan ali sarı, quaresmanın sarısı yanlış, tosiç kırmızı...budur
- Taraftarımız için savaştık
Toplam 1
Yorum
Alexx Adamlar beraberliğe sevinip meşale falan yakıyor Ümraniye'de komik
- Başakşehir, Dolmabahçe'den lider çıktı
Toplam 48
Yorum
Rümeysa Birde Galatasaray maçı ile ilgili yazın
Akhisar 3 puanı son anda kaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.