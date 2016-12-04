 Akhisar 3 puanı son anda kaptı – Fotomaç – 04 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Akhisar 3 puanı son anda kaptı

    Akhisar 3 puanı son anda kaptı

    Spor Toto Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Gaziantepspor sahasında Akhisar Belediyespor'u ağırladı.

    Kamil Ocak Stadı'nda oynanan ve Özgür Yankaya'nın düdük çaldığı maçın 32. dakikasında Akhisar Belediyespor'dan Özer Hurmacı'nın attığı gol geçerli sayılmazken 37. dakikada Gaziantepspor'da Musa Nizam rakip fileleri havalandırarak ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi.

    79. dakikada sahneye yine Özer Hurmacı çıktı ve bu defa attığı golle skora 1-1'lik eşitliği getirdi.

    Son bölümleri oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada son sözü 87. dakikada Muğdat Çelik'in attığı golle konuk ekip Akhisar Belediyespor söyledi: 1-2.

    Maç bu sonuçla sona ererken Akhisar Belediyespor puanını 16'ya çıkardı; ligde art arda beşinci mağlubiyetini alan Gaziantepspor ise 11 puanda kaldı.

    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 17:57
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