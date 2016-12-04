Adana'da yüksek tansiyon
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği Adanaspor'u 2-0 yendi.
Gençlerbirliği, Adanaspor karşısında maça golle başlıyordu. Karşılaşmanın 4. dakikasında Aydın Karabulut, İrfan Can Kahveci'nin uzun pasında savunmanın arkasına çok iyi sarktı ancak Adanaspor kalecisi Hayrullah gole izin vermedi.
26. dakikada İrfan Can'ın sağ kanattan ortasında Vedat Muriqi penaltı noktasını sağ tarafından kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan auta çıktı. Bu ataktan sonra Adanspor rakip kalede etkili oldu. Koman'ın pasıyla ceza sahasının içinde topla buluşan Gueye topu penaltı noktasına çıkarmak istedi ancak Gençlerbirliği savunmasında Politevich topu uzaklaştırdı.
36. dakikada Gençlerbirliği atağında Mauricio Ramos, Aydın Karabulut'u ceza alanı içinde yere düşürdü ve hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Başkent ekibi 37. dakikada Serdar Gürler'in penaltıdan attığı golle Adanaspor karşısında 1-0 öne geçerken Serdar'da bu sezonki 5. golünü kaydetmiş oldu.
Adanaspor ilk yarının son dakikasında Edgar ile beraberlik şansından yararlanamadı. Edgar, Gençlerbirliği kalecisi Hopf'u geçti ancak vuruşunda top dışarı çıktı. İlk yarı 1-0 Gençlerbirliği'nin üstünlüğü ile sona erdi.
Adanaspor ikinci yarıda beraberlik golüne yaklaştı. Kullanılan köşe vuruşunda Edgar'ın ceza sahasından vuruşunda Hopf topu kornere çeldi.
60. dakikada sağ kanattan ceza alanı içine giren Abdul Khalili yerden pasını altıpas üstüne çıkardı. O bölüme hareketlenen Serdar Gürler vuruşunu yaptı ancak top yan kale direğini sıyırarak auta gitti.
Rantie 73. dakikada Gençlerbirliği'ni rahatlatan golü kaydetti. Hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Rantie ceza sahasında kaleciyi çalımladıktan sonra topu filelerle buluşturdu.Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Gençlerbirliği sahadan 3 puanla ayrılarak 18 puanla 8. sıraya yükseldi. Adanaspor ise 6 puanla son sırada kaldı.
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav maçın ardından stattan tekerlekli sandalyeyle ayrıldı.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:42
- Cimbom fırsat tepmedi!
Toplam 23
Yorum
MERT hoca devre arasına girmeden gönderilmeli bu ne çliedir yahu her sene aynı dertler.. 10 kişilik takıma karşı çift forvet yapamıyor- milyon eu luk adamları 90 da vakit çalmak için oyuna alıyor de jong tolga ciğerciden çok kötü ama 11 de... sabri dökülüyor çalım manyağı yaptılar adamı 10 kişilik kasımpaşanın her gelişi her atak kalede bitti Linnes klubede takım savunması diye bişey yok kazansa bile oyun kötü yeter artık yahu gönderin bu adamı
- Yavru Kartal’dan fair-play dersi
Toplam 9
Yorum
Ahmet kemal Sanli besiktasimiz burdada gosterdi buyuklugunu. Fb taraftari eski milli oyunculari gokhan gonulu ayakta alkislamak yerine etmedigini birakmadi.yeri geldi kufretti yeri geldi suratina dolar atti yeri geldi sahada bicti. Fblilerin fair playdan anladiklari budur. Biz tosicin pozisyonuna kirmizi deriz de sen persi nin pozizyonuna kirmizi diyemezsin. Biz trabzon macinda q7 atilmaliydi deriz de sen h. Ali kaldirimin yaptigi cok ayip bile diyemezsin. Aramizdaki fark budur febliler. Biz vicdanliyizdir sen degilsindir. O yuzden fair play ruhunu anlamani beklemeyiz senden
- ''Son derece çirkin...''
Toplam 59
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Madenli Senin gibi kekler de asalet sansınlar hepsi para için yapıyor Tümer de Gökhan da
Adana'da yüksek tansiyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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