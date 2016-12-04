10 yıl sonra ‘çıt’ çıkmadı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki bir derbide 10 yıl sonra gol sesi çıkmadı.

İki takım en son 2006-07 sezonunda 19 Kasım 2006'da Kadıköy'de golsüz berabere kalmıştı. Daha sonra oynanan 21 lig maçının hiçbiri golsüz bitmezken, toplamda 61 gol atıldı ve maç başına 2.90 gol ortalaması yakalandı.



SERİYİ 39'A ÇIKARDI

Fenerbahçe, ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı ligde Kadıköy'deki yenilmemezlik serisini 39 maça taşıdı. Sarı-lacivertliler yakaladığı müthiş seride 23 galibiyet, 16 beraberlik aldı.