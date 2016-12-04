10 yıl sonra ‘çıt’ çıkmadı
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki bir derbide 10 yıl sonra gol sesi çıkmadı.
İki takım en son 2006-07 sezonunda 19 Kasım 2006'da Kadıköy'de golsüz berabere kalmıştı. Daha sonra oynanan 21 lig maçının hiçbiri golsüz bitmezken, toplamda 61 gol atıldı ve maç başına 2.90 gol ortalaması yakalandı.
SERİYİ 39'A ÇIKARDI
Fenerbahçe, ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı ligde Kadıköy'deki yenilmemezlik serisini 39 maça taşıdı. Sarı-lacivertliler yakaladığı müthiş seride 23 galibiyet, 16 beraberlik aldı.
SERİYİ 39'A ÇIKARDI
Fenerbahçe, ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı ligde Kadıköy'deki yenilmemezlik serisini 39 maça taşıdı. Sarı-lacivertliler yakaladığı müthiş seride 23 galibiyet, 16 beraberlik aldı.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:57
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 18
Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
- Tolgay: "Kiev maçı daha önemli"
Toplam 32
Yorum
faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
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Toplam 7
Yorum
Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
10 yıl sonra ‘çıt’ çıkmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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