Gökhan Gönül için özel hazırlık
Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi sarı-lacivertli taraftarlar Gökhan Gönül için dev protestoya hazırlanıyor.
Milli sağ beke oldukça kızgın olan Fenerbahçeli taraftarlar, tecrübeli oyuncuya büyük tepki göstermeye hazırlanırken, şimdiden protestolar için çalışmalara başladılar.
Taraftarlar, Gökhan Gönül'ün para için Beşiktaş'a gittiğini düşünürken, yıldız oyuncuya Kadıköy'de özel bir hazırlık yapıyor. Daha çok filmlerde kullanılan oyuncak paralardan satın almayı planlayan Fenerbahçeli taraftarlar maç öncesinde balya balya olacak bu paraları stat çevresinde dağıtıp herkese ulaştırmayı planlıyor. Gökhan Gönül sahaya çıktığı andan itibaren neredeyse tüm stat ellerindeki paraları milli oyuncuya sallayacak.
- 03 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:40
- Trabzonspor'da kritik toplantı
Toplam 25
Yorum
Eko Bu nasıl bir rezillik arkadaşjQuery19108656465548556298_1480711008322Yazıklar olsun size!!..
- Oğuzhan'dan derbi açıklaması
Toplam 16
Yorum
isminiz Bende diyorum besiktas yenilmez nede olsa bize yan taraftan bi talimat veren kulup baskanimiz yok ??
- Trabzonspor'da istifa depremi
Toplam 22
Yorum
Mehmet Başka bir Trabzonspor yok. Bu durumu kabullenmek zorunluluğu var. Düzelecek takım. Başkan'la Ersun hoca nın kıymeti bilinmeli. UEFA yüzünden transfer yapılamadı. Unutmayın. Devre arası bekleyin. İstifa çözüm değil.
Gökhan Gönül için özel hazırlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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