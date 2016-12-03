Futbol şöleni

Bugün Türkiye’de nefesler tutulacak herkes F.Bahçe ile Beşiktaş’ın derbisine kilitlenecek. Büyük mücadelede öne çıkan istatistik: Kartal rakip kaleye pasla, Kanarya direkt gidiyor.

Türk futbolu için bir büyük gün daha... Bir yanda son haftalarda önüne geleni devire devire gelen Fenerbahçe, karşısında ne Avrupa'da ne de ligde bileği bükülen Beşiktaş. İki devin Kadıköy'deki mücadelesi öncesi Fotomaç-FStats işbirliğiyle birbirinden çarpıcı rakamlar ortaya çıktı. Ev sahibi Kanarya rakip kaleye olgun paslaşmalar yerine daha dik oynayarak gidiyor. Bunda da başarılı oldu. Yakaladığı 75 gol pozisyonunun 28'ini gole çevirerek önemli bir başarı elde etti. Kartal ise ezeli rakibinden neredeyse 1500 pas fazla yaptı. Bulduğu gol pozisyonu sayısı F.Bahçe'den 5 fazla olmasına rağmen rakibi kadar skorer değil. Siyah-beyazlılar 12 haftada 24 gol attı.