Fenerbahçe ve Beşiktaş bu akşam kozlarını paylaşıyor

Ve milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği an geldi... Türk futbolunun iki dev takımı bu akşam Kadıköy'de karşı karşıya geliyor. Yılların tecrübesi Dick Advocaat ile Şenol Güneş tüm ustalıklarını gösterecek ve günlerdir sorulan "Kim kazanacak" sorusunun yanıtı saat 20.45'te belli olacak.



Ezeli rekabette 341. kapışma

Kadıköy'de üçüncü F.Bahçe ile ikinci Beşiktaş, derbide karşı karşıya geliyor. 19.00'daki maçı Hüseyin Göçek yönetecek. Ligde 5 maçtır üst üste kazanan Kanarya, namağlup Kartal'ı yenip puan farkını 1'e indirmek ve şampiyonluk için daha iddialı konuma yükselmek istiyor. Siyah-beyazlılar ise ezeli rakibine galip gelip, farkı 7 puana çıkartmak amacında. Beraberlik ise daha çok Beşiktaş'a yarayacak.



KADIKÖY DÜŞMÜYOR

-F.Bahçe ile Beşiktaş arasında daha önce oynanan 340 maçın 129'unu F.Bahçe, 123'ünü Beşiktaş kazandı, 88 maç berabere bitti.



- Kanarya, lig maçlarında 45-38 üstün olduğu (37 karşılaşma berabere) Kartal'ı ligde Kadıköy'de 14 kez mağlup etti, 9 kez yenildi, 12 mücadelede ise eşitlik bozulmadı. Kanarya, rekabetteki son 15 maçta rakibine sadece 3 kez yenildi, 8'ini kazandı, 4 kez berabere kaldı.



-Fenerbahçe-G.Saray maçını 44 bin 754 seyirci izlemiş, sezonun taraftar rekoru kırılmıştı. Bugünkü derbiye de ilgi çok büyük. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tüm biletlerin tükendiği bildirildi. Bugün yeni bir rekor daha kırılabilir.



- Kadıköy'de Galatasaray'a 1999'dan beri 18 lig maçında yenilmeyen (14 galibiyet, 4 beraberlik) F.Bahçe, sahasında Beşiktaş ise ligde 11 yılı aşkındır (17 Nisan 2005) boyun eğmedi; 8 maçı kazandı, 4 beraberlik elde etti.