Elde var "0"

Ligde ve Avrupa'da önüne çıkanı yıka yıka üst sıralara tırmanan Fenerbahçe, bu sezon 17 maçta yenilmezlik yaşamayan Beşiktaş'ı konuk etti. İki kurt hoca Dick Advocaat ve Şenol Güneş'in taktik savaşına sahne olan Kadıköy'deki derbide kazanan çıkmadı: 0-0.



Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'ı konuk ettiği mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

5. dakikada Mehmet Topal'ın pasında son çizgiye inen Hasan Ali'nin vuruşunda kaleci Fabricio Agosto 2 hamlede topu kontrol etti.

29. dakikada Alper'in sağ kanatan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye göndermek istediği topu savunma uzaklaştırdı.

31. dakikada Alper'in sol kanattan ceza sahasına ortasında içeride oluşan karambolde topu önünde bulan Skrtel'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat ikinci yarının başında Aatif Chahechouhe'yi kenara alarak Volkan Şen'i sahaya sürdü.

55. dakikada topsuz alanda Hasan Ali Kaldırım'ı düşüren Quaresma gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Portekizli yıldız Bursaspor maçında oynayamayacak.

Beşiktaş'ta maça yedekler arasında başlayan Vincent Aboubakar 60. dakikada Ricardo Quaresma'nın yerine oyuna girdi.

Uzun süreli sakatlığından kurtulan Jeremain Lens, 77'de Sow'un yerine oyuna girdikten sonra F.Bahçe hücumuna zenginlik kattı.

Son bölümü nefes kesen maçta gol sesi çıkmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından 2. sıradaki yerini koruyan 29 puanlı Beşiktaş, 3. sıradaki F.Bahçe ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu.