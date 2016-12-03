Elde var "0"
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı. Kadıköy'deki maçta 90 dakikada Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kaleyi bulan şut sayısı 0 (sıfır) olarak kayıtlara geçti. Bu sonucun ardından Beşiktaş yenilmezlik serisini sürdürürken, F.Bahçe rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e düşürme şansını harcamış oldu.
Ligde ve Avrupa'da önüne çıkanı yıka yıka üst sıralara tırmanan Fenerbahçe, bu sezon 17 maçta yenilmezlik yaşamayan Beşiktaş'ı konuk etti. İki kurt hoca Dick Advocaat ve Şenol Güneş'in taktik savaşına sahne olan Kadıköy'deki derbide kazanan çıkmadı: 0-0.
Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'ı konuk ettiği mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
5. dakikada Mehmet Topal'ın pasında son çizgiye inen Hasan Ali'nin vuruşunda kaleci Fabricio Agosto 2 hamlede topu kontrol etti.
29. dakikada Alper'in sağ kanatan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye göndermek istediği topu savunma uzaklaştırdı.
31. dakikada Alper'in sol kanattan ceza sahasına ortasında içeride oluşan karambolde topu önünde bulan Skrtel'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat ikinci yarının başında Aatif Chahechouhe'yi kenara alarak Volkan Şen'i sahaya sürdü.
55. dakikada topsuz alanda Hasan Ali Kaldırım'ı düşüren Quaresma gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Portekizli yıldız Bursaspor maçında oynayamayacak.
Beşiktaş'ta maça yedekler arasında başlayan Vincent Aboubakar 60. dakikada Ricardo Quaresma'nın yerine oyuna girdi.
Uzun süreli sakatlığından kurtulan Jeremain Lens, 77'de Sow'un yerine oyuna girdikten sonra F.Bahçe hücumuna zenginlik kattı.
Son bölümü nefes kesen maçta gol sesi çıkmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.
Bu sonucun ardından 2. sıradaki yerini koruyan 29 puanlı Beşiktaş, 3. sıradaki F.Bahçe ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu.
- 03 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:16
- Şenol Güneş'ten paralı tepkiye cevap!
Toplam 9
Yorum
melih Tolgaya yapilan faul kirmizi kart degilmiydi.arkadan adamin ayagina basilmis bilerek
- Şenol Güneş, yine kazanamadı!
Toplam 3
Yorum
bjkli hakem desteginide yeneydiniz koca m unitedi yendiniz gec bu bos laflari
- Quaresma cezalı duruma düştü
Toplam 7
Yorum
saçma sarı kart hakem kimin neyin talimatını aldıysa geldi sarı gösterdi hiç yok yere
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