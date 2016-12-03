Devlerin dansı
Fenerbahçe ve Beşiktaş bu akşam kozlarını paylaşıyor
Ezeli rekabette 341. kapışma
Kadıköy'de üçüncü F.Bahçe ile ikinci Beşiktaş, derbide karşı karşıya geliyor. 19.00'daki maçı Hüseyin Göçek yönetecek. Ligde 5 maçtır üst üste kazanan Kanarya, namağlup Kartal'ı yenip puan farkını 1'e indirmek ve şampiyonluk için daha iddialı konuma yükselmek istiyor. Siyah-beyazlılar ise ezeli rakibine galip gelip, farkı 7 puana çıkartmak amacında. Beraberlik ise daha çok Beşiktaş'a yarayacak.
KADIKÖY DÜŞMÜYOR
-F.Bahçe ile Beşiktaş arasında daha önce oynanan 340 maçın 129'unu F.Bahçe, 123'ünü Beşiktaş kazandı, 88 maç berabere bitti.
- Kanarya, lig maçlarında 45-38 üstün olduğu (37 karşılaşma berabere) Kartal'ı ligde Kadıköy'de 14 kez mağlup etti, 9 kez yenildi, 12 mücadelede ise eşitlik bozulmadı. Kanarya, rekabetteki son 15 maçta rakibine sadece 3 kez yenildi, 8'ini kazandı, 4 kez berabere kaldı.
-Fenerbahçe-G.Saray maçını 44 bin 754 seyirci izlemiş, sezonun taraftar rekoru kırılmıştı. Bugünkü derbiye de ilgi çok büyük. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tüm biletlerin tükendiği bildirildi. Bugün yeni bir rekor daha kırılabilir.
- Kadıköy'de Galatasaray'a 1999'dan beri 18 lig maçında yenilmeyen (14 galibiyet, 4 beraberlik) F.Bahçe, sahasında Beşiktaş ise ligde 11 yılı aşkındır (17 Nisan 2005) boyun eğmedi; 8 maçı kazandı, 4 beraberlik elde etti.
- 03 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:15
- Trabzonspor'da kritik toplantı
Toplam 25
Yorum
Eko Bu nasıl bir rezillik arkadaşjQuery19108656465548556298_1480711008322Yazıklar olsun size!!..
- Oğuzhan'dan derbi açıklaması
Toplam 16
Yorum
isminiz Bende diyorum besiktas yenilmez nede olsa bize yan taraftan bi talimat veren kulup baskanimiz yok ??
- Trabzonspor'da istifa depremi
Toplam 22
Yorum
Mehmet Başka bir Trabzonspor yok. Bu durumu kabullenmek zorunluluğu var. Düzelecek takım. Başkan'la Ersun hoca nın kıymeti bilinmeli. UEFA yüzünden transfer yapılamadı. Unutmayın. Devre arası bekleyin. İstifa çözüm değil.
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