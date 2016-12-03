Avcı: Rus ruleti gibi bir maçtı

Avcı, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ikinci yarının başında golü bulmalarıyla avantaj yakaladıklarını ancak daha sonrasında penaltı ve kırmızı kartın beraberliği getirdiğini belirtti.

Antalyaspor'un ligde en geniş alanda top oynayan takım olduğunun altını çizen Avcı, şöyle konuştu:

"Oyuna başlarken, '10 dakika baskı yapalım' düşüncemiz vardı, geniş alanda yakalayacağımız pozisyonlar olmasını planlamıştık. Ancak ilk 45 dakika problemli geçti. Hareketsiz ve alan oluşturmadan oynamak, oyun olarak geriye düşmemizi sağladı. Rakip öne geçti, ardından Mossoro'nun bireysel baskısı ve Mahmut ile golü bulduk. Oyun ikinci yarıda bize dönmüş gibiydi. 47'de golü bulduk. Kırmızı karttan sonra iki santrafor ile oyunu rakip sahada oynamaya başlarken, penaltı ve ardından Ferhat'ın kırmızı kartı geldi. Rus ruleti gibi bir maçtı. Oyun her iki tarafa da gidip geldi. Rakipten daha fazla pozisyonumuz var ama oyun gücümüz ve kalitemiz yoktu. Rakibe saygı göstermek lazım, iyi mücadele ettiler, kazanabileceğimiz bir maçtı. Bardağın dolu tarafı 13. haftada liderliğimiz ve namağlup durumumuz devam ediyor. Yarından itibaren Gençlerbirliği maçına hazırlanmaya çalışacağız."

ANTALYASPOR CEPHESİ

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise iyi bir takım karşısında sahadan 1 puanla ayrıldıklarını söyledi.

İstanbul deplasmanına 3 puan hedefiyle geldiklerini vurgulayan Çalımbay, şöyle devam etti:

"Konumumuzdan dolayı mutlaka buradan puanla çıkmamız gerekiyordu. Sahada denk bir mücadele ve iyi bir lig maçı oldu. İki takımdan da birer oyuncunun kırmızı kart görmesi, bir lig maçında çok fazla görülen bir durum değil. Ligin liderinden sahasında puan aldık. Ben takımımdan çok memnunum, sadece bu maçla ilgili değil. Önümüze 3 kritik maçımız daha var. Bunları da iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Fenerbahçe ile oynayacağımız maçta bu oyunun çok daha üstüne çıkmalı ve daha dikkatli olmalıyız. Her şey iyi giderken ilk golü kalemizde gördük ama hiç oyundan kopmadık."

Çalımbay, ilk golde kaleci Ferhat'ın yaptığı hata ile ilgili olarak ise şunları kaydetti:

"Ben göreve başladığım günden beri kalecilerimizi bu konuda uyarıyoruz. Ancak maalesef kaleci aşırı güvenden, gereksiz bir şekilde hata yaptı. Kalecimiz özür diledi ama kalemizde golü gördük. Kendisi de çok pişman, hatası bize pahalıya patladı ama bu hata bize ders olacaktır. Ferhat, iyi de maç çıkardı, o golden dolayı mağlup da olabilirdik. Kalecinin riske girmemesi gerekiyor. Çünkü yaptığı hatayı telafi etme şansımız çok zor."

Bu arada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık yaratmak amacıyla iki teknik direktörün basın toplantısında da işaret diliyle çeviri yapıldı.