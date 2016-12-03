4 gol 2 kırmızı kart: Zirvede puan kaybı!
İki takımın da 90 dakikayı 10 kişi tamamladığı maçta Medipol Başakşehir, Antalyaspor'la 2-2 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında lider Medipol Başakşehir, sahasında Antalyaspor'u ağırladı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maça konuk ekip hızlı başlarken, 13. dakikada Samuel Eto'o'yla bulduğu golle 1-0 öne geçti. Başakşehir'in bu gole cevabı gecikmedi ve 19'da Mahmut Tekdemir ile skora denge geldi: 1-1
İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona eren maçın ikinci yarısında Eto'o bir kez daha sahneye çıktı ve 65. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirerek takımını tekrar öne geçirdi: 2-1 Bu golden iki dakika sonra ise Antalyaspor'da Charles gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 10 kişi kalan rakibi karşısında baskısını artıran Başakşehir'de ise Ferhat Öztorun 80'de ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Son 10 dakikada karşılıklı ataklar olsa da başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.
- 03 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 16:53
- Suçlu biziz
Toplam 7
Yorum
mustafa SUC SIZIN OLURMU SUCLUYU BEN BULDUM SUCLU GUMUŞHANE SPOR COK AYIP ETTILER SIZI YENMEKLE UZULUYORUM AMA KARDESLARIM FUTBOLDA HERSEYVAR KOTU OYNAMADIK OLMAYINCA OLMAZ ATABILSEKK 5 OLURDU BIRISIDE ESTABANI TUTSUN ARKADASLAR SIZLER INANIYORUMKI BIZDENCOK UZULUYORSUNUZ SIMDI DIRILIŞ ZAMANI VAHLANMADEYIL 3 MAC 21 PUAN KONUSDURMAYIN INSANLARI VE UZMEYIN BIZLERI
- Derbi değil, Kiev önemli
Toplam 7
Yorum
Spor Sever Arkadas Yilmaz hoca gercekten buyuk Adam, Herseye okadar farkli ve guzel yorumlar yapiyorki sasiriyorum GS yi Adam Eder
- Lens yüzde 99 yok
Toplam 6
Yorum
timocin Bu düzeydeki futbolcular herhangi bir isimden korkarak futbol oynamaz.o dediginiz alt liglerde olur ancak.cikar iki takımda oyununu oynar. Ne bjk lens den ne fb Quaresma dan korkar.
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