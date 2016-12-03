4 gol 2 kırmızı kart: Zirvede puan kaybı!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında lider Medipol Başakşehir, sahasında Antalyaspor'u ağırladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maça konuk ekip hızlı başlarken, 13. dakikada Samuel Eto'o'yla bulduğu golle 1-0 öne geçti. Başakşehir'in bu gole cevabı gecikmedi ve 19'da Mahmut Tekdemir ile skora denge geldi: 1-1

İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona eren maçın ikinci yarısında Eto'o bir kez daha sahneye çıktı ve 65. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirerek takımını tekrar öne geçirdi: 2-1 Bu golden iki dakika sonra ise Antalyaspor'da Charles gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 10 kişi kalan rakibi karşısında baskısını artıran Başakşehir'de ise Ferhat Öztorun 80'de ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Son 10 dakikada karşılıklı ataklar olsa da başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.