‘15 Temmuz ruhu ile’

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, bugünkü Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin dostça ve centilmence geçmesini diledi.

Kılıç, "Hak edenin kazandığı güzel bir karşılaşma olsun. Fenerbahçe ve Beşiktaş seyircilerinin dostça ve kardeşçe maçı birlikte izlemelerini arzu ediyoruz. 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişiminin ardından oluşan birlik ve beraberlik ruhunun derbide tekrarlanmasını bekliyoruz. Her iki takım futbolcuları, taraftarları ve yöneticilerini bu birlik ve beraberlik bilinciyle hareket etmeye davet ediyorum" dedi.