 Gökhan Gönül için özel hazırlık – Fotomaç – 02 Aralık 2016
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    02 Aralık 2016, Cuma
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    için özel hazırlık

    Gökhan Gönül için özel hazırlık

    Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi sarı-lacivertli taraftarlar için dev protestoya hazırlanıyor.

    Fenerbahçe, hafta sonu evinde 4 puan önünde bulunan Beşiktaş'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen bu derbinin başka bir önemi de yıllarca Sarı-Lacivertli formayı giyen, kaptanlık mertebesine yükselen 'ün, Kartal'a transfer olduktan sonra ilk kez Kadıköy'e geliyor oluşu...

    Milli sağ beke oldukça kızgın olan Fenerbahçeli taraftarlar, tecrübeli oyuncuya büyük tepki göstermeye hazırlanırken, şimdiden protestolar için çalışmalara başladılar.

    Taraftarlar, Gökhan Gönül'ün para için Beşiktaş'a gittiğini düşünürken, yıldız oyuncuya Kadıköy'de özel bir hazırlık yapıyor. Daha çok filmlerde kullanılan oyuncak paralardan satın almayı planlayan Fenerbahçeli taraftarlar maç öncesinde balya balya olacak bu paraları stat çevresinde dağıtıp herkese ulaştırmayı planlıyor. Gökhan Gönül sahaya çıktığı andan itibaren neredeyse tüm stat ellerindeki paraları milli oyuncuya sallayacak.

    1. 02 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:26
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