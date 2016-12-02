Akif Çağatay Kılıç'ten derbi mesajı

Gençlik ve Spor BakanıKılıç, yarın oynanacak derbi mücadelesinin dostça ve centilmence geçmesini diledi.

Akif Çağatay Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarın Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi dostluk ve fair play çağrısında bulundu.

Fenerbahçe ile? Beşiktaş'ın Türkiye'yi Avrupa kupalarında başarıyla temsil ettiğini belirten Bakan Kılıç, "Sergiledikleri futbol ve aldıkları sonuçlarla hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde adından söz ettiren iki güzide kulübümüze yarınki derbi mücadelesinde başarılar diliyorum. Sahada centilmence mücadelenin olduğu, sonuçta hak edenin kazandığı güzel bir karşılaşma olsun. Çirkinliklerin, olumsuz tezahürat ve eylemlerin yaşanmayacağı bir maç oynanmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Derbileri güzelleştiren unsurların dostluk ve centilmenlik olduğunu vurgulayan Akif Çağatay Kılıç, şunları kaydetti:

"Misafir takım seyircilerinin de stada girebileceği derbide iki takımın taraftarı yan yana olacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş seyircilerinin dostça ve kardeşçe maçı birlikte izlemelerini arzu ediyoruz. 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişiminin ardından oluşan birlik ve beraberlik ruhunun yarınki maçta da tekrarlanmasını bekliyoruz. Her iki takım futbolcuları, taraftarları ve yöneticilerini bu birlik ve beraberlik bilinciyle hareket etmeye davet ediyorum."