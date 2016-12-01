Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Hüseyin Göçek!
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçını hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 3 Aralık Cumartesi günü yapılacak derbi maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kemal Yılmaz üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tolga Özkalfa olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemlerin tamamı ise şöyle:
3 Aralık Cumartesi:
14.00 Medipol Başakşehir-Antalyaspor: Bülent Yıldırım
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Hüseyin Göçek
4 Aralık Pazar:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık
16.00 Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor: Halis Özkahya
16.00 Gaziantepspor-Akhisar Belediyespor: Özgür Yankaya
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Mete Kalkavan
19.00 Adanaspor-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
5 Aralık Pazartesi:
20.00 Kayserispor-Trabzonspor: Serkan Çınar
20.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 15:21
- Sinan Gümüş’e talip oldu
Toplam 8
Yorum
ispanya ispanyaya kiralayın 1 sene sonra canavar gibi gelsin!!!
- Malatya kaçamadı
Toplam 2
Yorum
eko kardeş 3 haftadır yazıyorumburaya malatya lider olacak takım değil bu kadroyla düşüşü başladı 2 yada 3 hafta sonra ilk 3 te bile olmayacak görürsünüz
- Umutlarını söndürün
Toplam 28
Yorum
Topuzo Besiktasin Fakirin ekmegiyle oynamasi hic hos ve güzel olmamis, malum umut fakirin ekmegidir
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Hüseyin Göçek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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