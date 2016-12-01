Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Hüseyin Göçek!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 3 Aralık Cumartesi günü yapılacak derbi maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kemal Yılmaz üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tolga Özkalfa olacak.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemlerin tamamı ise şöyle:

3 Aralık Cumartesi:

14.00 Medipol Başakşehir-Antalyaspor: Bülent Yıldırım

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Hüseyin Göçek

4 Aralık Pazar:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık

16.00 Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor: Halis Özkahya

16.00 Gaziantepspor-Akhisar Belediyespor: Özgür Yankaya

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Mete Kalkavan

19.00 Adanaspor-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

5 Aralık Pazartesi:

20.00 Kayserispor-Trabzonspor: Serkan Çınar

20.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk