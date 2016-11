F.Bahçe avantajlı

Duayenler, F.Bahçe’nin yakaladığı form ve ‘Kadıköy faktörü’ ile derbide galibiyete yakın olduğu görüşünde. Beşiktaş, sakatlıkların yanı sıra Devler Ligi’nde yoruldu. Ancak hala namağlup ve sürpriz yapabileceği belirtiliyor.

Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisini, FOTOMAÇ okurları için otoritelere sorduk. Derbilerde sonucu önceden kestirmek zordur... Ancak duayenlere göre bu maçta Fenerbahçe 3 puana daha yakın taraf.



KIRAN KIRANA GEÇECEK

Advocaat'ın sistemi oturttuğu, son 7 maçta alınan 7 galibiyet ve Kadıköy faktörünün avantaj olduğu belirtiliyor. Önemli sakatları olan Beşiktaş'ın sürpriz yapabileceği vurgulanırken, maçın kıran kırana geçeceği ortak görüş.



ZEKİ UZUNDURUKAN: FENER'iN ARTISI FAZLA

Fenerbahçe'deki baş döndürücü hücum hattı, diğer şampiyonluk adaylarında yok. Beşiktaş, Caner'i ve Talisca'yı çok arıyor. Alternatifleri de bu iki yıldızın boşluğunu dolduramıyor.

Beşiktaş gol bölgelerinde sıkıntı yaşıyor, savunmada da sakatlıklar nedeniyle sorunlar var. Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları nedeniyle hem fizik, hem de psikolojik olarak yorulmuş bir Beşiktaş var ortada.

Berabere bitmez...

Fenerbahçe ise yakaladığı galibiyet serisi ve müthiş çıkışı ile tahrip gücü yüksek bir takım durumunda.

Advocaat da çok formda. Maçın Kadıköy'de oynanacak olması da F.Bahçe için büyük artı. Seyirci desteği, takımın yükselen formu, moral ve motivasyonun üst düzeyde oluşu nedeniyle Fenerbahçe galibiyete yakın taraf. Ama bu sezon bileği bükülmeyen bir Beşiktaş var ortada. Bir de hakem faktörünü de unutmamak lazım. Hakemlerimiz, her hafta amatörce hataları ile maçların sonucuna etki ediyor. Bu derbi berabere bitmez.

Galibiyet terazisinin ağır basan kefesinde Fenerbahçe olsa da Beşiktaş kazanırsa da hiç sürpriz olmaz.



ÖMER ÜRÜNDÜL: HOCALARIN SAVAŞI

Fenerbahçe ile Beşiktaş bu hafta sonu son derece kritik bir derbi oynayacak. İki takım için de kazanmak çok önemli ama Fenerbahçe'nin zirve yarışında öne çıkabilmesi için kazanmaktan başka çaresi yok. Beşiktaş'ın da gücü belli. Her zaman vurguladığım gibi dünyanın her yerinde derbilerde ev sahibi takım daha avantajlı. Fenerbahçe bu avantajla sahaya çıkacak. Maçın sonucunda Şenol Güneş'in sahaya süreceği onbir ile buna karşı Fenerbahçe'nin hocası Advocaat'ın taktik anlayışı çok önemli olacak.



ZİYA DOĞAN: Ortada bir maç

Beşiktaş sezona başlarken tam bir Avrupa takımıydı. Alternatifiyle, her şeyiyle çok iyiydi. Ancak sakatlıklar oldu, Avrupa kupalarında yıprandığı dönemler oldu.

Son dönemlere baktığımız zaman kötü giderken toparlanan bir Fenerbahçe var. Yani bu derbi daha erken olmuş olsaydı düşünmeden "Beşiktaş favori" diyebilirdik.

Ama şimdi yıpranmış bir takım ile düzelmiş bir takım oynayacak.

Bir de maç Kadıköy'de yani seyirci avantajı da Fenerbahçe'de.

Fenerbahçe takım oyununu da iyi oynamaya başladı. Beşiktaş ise takım oyunundan uzaklaştı. Oyuncuların ferdi yetenekleri ile maç kazanmaya başladı. Son haftalarda Beşiktaş'ta bir kırılma var.

Bu nedenle maç ortada diyebiliriz.



EMRE BOL: HAKEM HATASI OLMAZSA

İki takımın son haftalarda oynadığı futbola baktığımızda Fenerbahçe'nin net bir şekilde daha formda olduğu görülüyor.

Bunun en önemli sebebi futbolcuların hemen hepsinin güç, kuvvet, dayanıklılık anlamında aynı seviyede olması...

Advocaat'ın adil forma dağıtımı takımdaki bütün oyuncuların sürekli formda kalmasını sağlıyor.

Karşılaşmanın Kadıköy'de olması da Fenerbahçe'nin çok önemli avantajı.

Zira tribünler dolu olduğunda gerçekten Kadıköy'den çıkmak çok zor...

Bu şartlarda Fenerbahçe'nin ağır favori olduğunu düşünüyorum.

Yeter ki önemli bir hakem hatası yaşanmasın!



GÜVENÇ KURTAR: ADVOCAAT FAKTÖRÜ

Fenerbahçe bu maçta daha avantajlı görünüyor. Çünkü bir takımın kemikleşmiş kadrosundan bir futbolcu bile eksik olsa o takımı çok etkiliyor. Caner ve Talisca'nın olmaması Beşiktaş için çok önemli kayıp. Bunlara bir de Tosic, Adriano ve Rhodolfo'nun hafif sakatlıkları eklendi. Hangisinin derbiye yetişeceği belli değil. Beşiktaş'ın ayrıca maç trafiğinin çok olması onları çok olumsuz etkiliyor. Beşiktaş'ın son maçında 3 puanı kaçıran taraf Başakşehir'di! Fenerbahçe ise son maçlarını kazanarak çok iyi bir moral depolayarak Beşiktaş önüne çıkacak. Önceleri eleştirilen teknik direktörleri Advocaat alınan son galibiyetlerle takımla ve taraftarla bütünleşmenin verdiği ayrıca bir itici güç kazandı. Advocaat'la birlikte Van Persie gibi bir golcüyü kazandılar. Aatif'ın oynayan kadronun içine girmesi ayrıca takıma güç verdi.



GÜVEN TANER: KARTAL PES ETMİYOR

Fenerbahçe lige kötü bir giriş yaptı.

Yavaş yavaş kendini buldu. Advocaat takımı, takım da hocayı tanıdı. Tempolu bir oyun oynamayı başardı Fenerbahçe.

Yani bir şey elde etmesi gereken bir maça çıkması gerekiyorsa Fenerbahçe'nin onu elde ettiğini görüyoruz.

Galatasaray karşısında yaptı bunu.

Önde bastı, rakibini hiç oynatmadı.

Beşiktaş'ta da yoğun maç trafiğinden ve zorluk dereceleri yüksek, tempolu maçlar oynamaktan doğan bir 'kontrollü oynama' isteği başladı. Bu kontrollü oyunu da tam olarak uygulayamıyor.

Bunda sakatların da önemi büyük.

Caner sakatlandı. Yerine oynatacağı Tosic de sakatlandı. Beşiktaş'ın en pozitif yanı takım yıpranmasına rağmen hücum yönünü çok iyi artırabilmesi. Yani geriye düşse de moral motivasyonunu bozmadan gol atabiliyor. İşte bunu sergileyebildiği zamanlar Beşiktaş da maçın favorisi olabilir.



GİRAY BULAK: LENS VE SOW DİRİLTTİ

eşiktaş takımı alışılmış kadrosunu bozdu. Sayabildiğimiz bir kadrosu vardı. Ancak sakatlıkların da etkisi ile kadroyu değiştirmek zorunda kaldılar. Yine de bu kadro ligde iyi gidiyor. Fenerbahçe iyi oynamıyordu ama Lens ve Sow'u kadrosuna katarak iki kanadını düzeltti artı Aatif ile Van Persie'yi kazandı. Bu 4 oyuncu ile birlikte hocası Advocaat da takımı tanımaya başlayınca Fenerbahçe avantajlı bir hale geldi. Bu derbide de Fenerbahçe bence bir adım önde görülüyor. Şunu eklemek isterim; Beşiktaş'ın hafif sakatlıkları bulunan 3 oyuncusu var. Bu oyuncular maç gününe yetişirse Kartal da avantajlı duruma geçebilir.



ENDER BİLGİN: İLK GOLÜ ATAN KAZANIR

Puan olarak aynı Galatasaray maçı öncesinde olduğu gibi galibiyete çok ihtiyacı olan Fenerbahçe yüksek bir konsantrasyonla maça çıkacaktır.

Derbileri artık kendi evinde oynamak otomatik olarak ev sahibi takımı fovari yapıyor.

Bu nedenle Fenerbahçe ev sahibi avantajıyla çıkacak maça.

Bununla birlikte iki takımın oyun sitilinin birbirinden çok farklı olduğunu, Beşiktaş'ın bu ligin en üretken takımı olduğu gerçeğini de unutmamak gerek.

İlk golü atan takımın avantaj sağlayacağı, Beşiktaş savunmasının zaafları ile Fenerbahçe hücumcularının becerisi arasında maçın belirleneceği bir derbi olacak.



FATİH DOĞAN: BEŞİKTAŞ ZORU BAŞARIR

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de kaybetmiyor. Fenerbahçe de kendi evinde çok güçlü bir profil sergiliyor.

O nedenle istatistikleri allak bullak edecek bir maç. Herkes kendini favori görüyor.

Şunu da söylemeliyim ki sinirlerine hakim olan, oyunu dengeli oynayan maçı kazanır.

Beşiktaş'ın Kadıköy'den galibiyetle ayrılabileceği inancını taşıyorum. Tosic iyileşti, Rhodolfo hazır. Necip döndü. Kerim formda.

Yani Şenol Güneş'in oyun içinde hamle yapabileceği alternatifleri hazır.

Beşiktaş'taki en kritik nokta bence Oğuzhan'ın ve Aboubakar'ın performansından geçecek. Geride kalan 9 oyuncu başa baş mücadeleye hazır durumda. Bu nedenle galibiyetin anahtarı da bence bu iki oyuncu olacak. Oğuzhan oyunun liderliğine soyunur, Aboubakar da Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği görüntüde olursa Beşiktaş zoru başarır ve Kadıköy'den galibiyetle ayrılır.



YILMAZ VURAL: MORAL İBRESİ FENER'DE

Ev sahibi olması sebebi ile Fenerbahçe bir adım önde başlayacak maça. Son maçlarında aldığı olumlu sonuçlar da Fenerbahçe'yi moral motivasyonu açısından öne çıkardı. Bunlara bir de Dick Advocaat'ın takımı tanıması eklendi. Fenerbahçe takım oyununu son dönemde iyi oynamaya başladı. Beşiktaş'a bakarsak ligin başındaki diri, takım oyununu çok iyi oynayan takım eridi gitti. Yoğun maç trafiğine bizimkilerin alışamaması bunu tetiklediği gibi Caner ve Talisca gibi takımın kemikleşmiş kadrosundan çok önemli iki oyuncunun sakatlanarak ayrılmasının da rolü büyük. Ancak bütün bu olumsuzluklara rağmen Beşiktaş'ın zorunlu değişen kadrosunun da ligde iyi işler yaptığını unutmamak lazım.





TURGAY DEMİR: BİLİYORUM DİYEN SALLAR!

Derbilere şeytanın bile aklı ermez, o nedenle bu satırların yazarı dahil her kim ki, "Maç şu skorla biter" diyorsa bilin ki sadece sallıyordur! Dolayısıyla bize düşen oyunu tahmin etmek, skoru değil. Öyleyse işimizi yapalım; Beşiktaş ilk yarıda biraz temkinli olursa ikinci yarıda özellikle Şener ve Hasan Ali'nin arkasına Gökhan İnler'in yapacağı 'uzun menzilli top' indirmeleriyle bol pozisyon bulur. Fenerbahçe ise duran toplar ve kaleye dikine giden oyuncular konusunda daha avantajlı. Üst düzey, kıran kırana bir mücadele olur buna şüphe yok ama iyi futbol beklemek hayalcilik olur. Takımlar oynamak istese Hüseyin Göçek (Muhtemelen o yönetecek) izin vermez iyi futbola. Çünkü iyi futbol hızlı oyun demektir, hızlı oyun da kötü hakemlerin hiç sevmedikleri bir şeydir. Oyunu kontrol etmenin ilk şartı yavaşlatmaktır, bu maça atanırsa Göçek de böyle yapacaktır.