Derbiyi o yönetecek
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçını hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 3 Aralık Cumartesi günü yapılacak derbi maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kemal Yılmaz üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tolga Özkalfa olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemlerin tamamı ise şöyle:
3 Aralık Cumartesi:
14.00 Medipol Başakşehir-Antalyaspor: Bülent Yıldırım
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Hüseyin Göçek
4 Aralık Pazar:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık
16.00 Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor: Halis Özkahya
16.00 Gaziantepspor-Akhisar Belediyespor: Özgür Yankaya
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Mete Kalkavan
19.00 Adanaspor-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
5 Aralık Pazartesi:
20.00 Kayserispor-Trabzonspor: Serkan Çınar
20.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 19:59
- Umutlarını söndürün
Toplam 39
Yorum
HB Hakem faktörü devreye girmediği taktirde, ne yaparsanız yapın hepsi hava. Biz sizin 13 puan önde olduğunuz zamanları da biliyoruz.Takımınıza hayal kurmayı öğretebilirsin, ancak hayallerimizi yıkmaya gücün yetmez.
- F.Bahçe'den rekor açıklaması
Toplam 4
Yorum
isminiz HAYDI REAL MADRID TAM ZAMANI SIMDI
- Futbolculardan anlamlı ziyaret
Toplam 1
Yorum
isminiz HELAL OLSUN, ASLANLARIM
Derbiyi o yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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