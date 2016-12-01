 Derbiyi o yönetecek – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    Derbiyi o yönetecek

    Derbiyi o yönetecek

    'in 13. haftasında oynanacak - maçını hakem yönetecek.

    'de ile arasında 3 Aralık Cumartesi günü yapılacak maçı hakem yönetecek.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kemal Yılmaz üstlenecek.

    Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tolga Özkalfa olacak.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemlerin tamamı ise şöyle:

    3 Aralık Cumartesi:

    14.00 Medipol Başakşehir-Antalyaspor: Bülent Yıldırım

    19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Hüseyin Göçek

    4 Aralık Pazar:

    13.30 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık

    16.00 Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor: Halis Özkahya

    16.00 Gaziantepspor-Akhisar Belediyespor: Özgür Yankaya

    19.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Mete Kalkavan

    19.00 Adanaspor-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

    5 Aralık Pazartesi:

    20.00 Kayserispor-Trabzonspor: Serkan Çınar

    20.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:59
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