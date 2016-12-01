 Derbide goller yabancılardan geldi – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    Derbide goller yabancılardan geldi

    Derbide goller yabancılardan geldi

    Fenerbahçe-Beşiktaş derbilerinde son dönemde gollerin büyük bölümü yabancı oyunculardan geldi.

    92 yıllık rekabetteki son 26 randevuda filelere giden toplam 75 golden 58'inde yabancıların imzası bulunuyor.

    İki takım arasındaki 21'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası, 2'si de TFF Süper Kupa olmak üzere son 26 resmi maçta Fenerbahçe'nin 44 golünden 34'ünü, Beşiktaş'ın ise 31 golünden 21'ini yabancı futbolcuları kaydetti.

    Bu arada, Fenerbahçeli Kuyt ve Kjaer ile Beşiktaşlı Tosic de birer kez kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı.

    - Beşiktaş'ın golleri

    Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı son 26 maçta gollerini atan oyuncular şunlar:

    Bobo (6), Almeida (4), Nobre (2), Holosko (2), Olcay Şahan (2), Gomez (2), Serdar Özkan (1), Yusuf Şimşek (1), Fink (1), Uğur İnceman (1), Guti (1), Ekrem Dağ (1), İbrahim Toraman (1), Simao (1), Egemen Korkmaz (1), Niang (1), Motta (1)

    Siyah-beyazlıların 2 golünü de Fenerbahçeli Kuyt ve Kjaer kendi kalesini attı.

    - Fenerbahçe'nin golleri

    Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile yaptığı son 26 maçtaki golcüleri ise şunlar:

    Alex (10), Sow (8), Güiza (3), Kezman (2), Deivid (2), Semih Şentürk (2), Gökhan Gönül (2), Emenike (2), Tümer Metin (1), Selçuk Şahin (1), Niang (1), Cristian (1), Yobo (1), Stoch (1), Kuyt (1), Van Persie (1), Volkan Şen (1), Nani (1)

    Sarı-lacivertli takımın diğer 3 golünü Beşiktaşlı Necip Uysal, Egemen Korkmaz ve Tosic kendi kalelerine attı.

    - Niang her iki takımda da gol attı

    Mamadou Hamidou Niang, bu periyotta her iki takımda da oynadı ve gol kaydetti..

    Senegalli futbolcu 2010'da Fenerbahçe, 2013'te de Beşiktaş formasıyla gol sevinci yaşadı.

    - Kuyt iki tarafa da gol attı

    Fenerbahçeli Dirk Kuyt, derbi tarihinde kendi kalesine gol atan yabancı futbolcular arasında yer aldı.

    Hollandalı yıldız, 2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'nda kendi kalesine, 2013-2014 sezonunda ise Kadıköy'de takımı adına fileleri havalandırdı.

    - Maçlar ve goller

    Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılan son 26 maçta alınan sonuçlar ve golleri atan futbolcular şöyle:

    Tarih Organizasyon Stat Sonuç (BJK-FB) Goller
    11.04.2007 Türkiye Kupası BJK İnönü 1-0 Bobo
    26.04.2007 Türkiye Kupası FB Şükrü Saracoğlu 1-1 Nobre (BJK), Tümer Metin (FB)
    05.05.2007 Süper Lig BJK İnönü 0-1 Kezman
    05.08.2007 TFF Süper Kupa Köln Rhein Energie 1-2 Bobo (BJK), Deivid, Kezman (FB)
    03.11.2007 Süper Lig FB Şükrü Saracoğlu 1-2 Bobo (BJK), Deivid, Semih Şentürk (FB)
    29.03.2008 Süper Lig BJK İnönü 1-2 Serdar Özkan (BJK), Alex (2) (FB)
    29.11.2008 Süper Lig FB Şükrü Saracoğlu 1-2 Nobre (BJK), Selçuk Şahin, Güiza (FB)
    03.05.2009 Süper Lig BJK İnönü 1-2 Holosko (BJK), Güiza, Semih Şentürk (FB)
    13.05.2009 Türkiye Kupası İzmir Atatürk 4-2 Yusuf Şimşek, Bobo (2), Holosko (BJK), Güiza, Alex (FB)
    02.08.2009 TFF Süper Kupa Atatürk Olimpiyat 0-2 Alex (2)
    21.11.2009 Süper Lig BJK İnönü 3-0 Fink, Bobo, Uğur İnceman
    18.04.2010 Süper Lig FB Şükrü Saracoğlu 0-1 Alex
    19.09.2010 Süper Lig FB Şükrü Saracoğlu 1-1 Guti (BJK),Niang(FB)
    20.02.2011 Süper Lig BJK İnönü 2-4 Ekrem Dağ, İbrahim Toraman (BJK), Necip Uysal (kk), Alex (3) (FB)
    27.10.2011 Süper Lig BJK İnönü 2-2 Simao, Almeida (BJK), Alex, Cristian (FB)
    05.02.2012 Süper Lig FB Şükrü Saracoğlu 0-2 Yobo, Sow
    29.04.2012 Süper Lig FB Şükrü Saracoğlu 1-2 Egemen Korkmaz (BJK), Stoch, Egemen Korkmaz (kk) (FB)
    03.05.2012 Süper Lig BJK İnönü 1-0 Almeida
    07.10.2012 Süper Lig FB Şükrü Saracoğlu 0-3 Sow, Gökhan Gönül (2)
    03.03.2013 Süper Lig BJK İnönü 3-2 Kuyt (kk),Niang, Olcay Şahan (BJK), Sow (2) (FB)
    30.11.2013 Süper Lig FB Şükrü Saracoğlu 3-3 Olcay Şahan, Almeida (2) (BJK), Emenike, Sow, Kuyt (FB)
    20.04.2014 Süper Lig Atatürk Olimpiyat 1-1 Sow (FB), Motta (BJK)
    02.11.2014 Süper Lig Atatürk Olimpiyat 0-2 Emenike, Sow
    22.03.2015 Süper Lig FB Şükrü Saracoğlu 0-1 Sow
    27.09.2015 Süper Lig Atatürk Olimpiyat 3-2 Gomez (2), Kjaer (kk) (BJK), Tosic (kk), Van Persie (FB)
    29.02.2016 Süper Lig Ülker 0-2 Volkan Şen, Nani
    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:41
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