Derbide goller yabancılardan geldi

92 yıllık rekabetteki son 26 randevuda filelere giden toplam 75 golden 58'inde yabancıların imzası bulunuyor.

İki takım arasındaki 21'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası, 2'si de TFF Süper Kupa olmak üzere son 26 resmi maçta Fenerbahçe'nin 44 golünden 34'ünü, Beşiktaş'ın ise 31 golünden 21'ini yabancı futbolcuları kaydetti.

Bu arada, Fenerbahçeli Kuyt ve Kjaer ile Beşiktaşlı Tosic de birer kez kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı.

- Beşiktaş'ın golleri

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı son 26 maçta gollerini atan oyuncular şunlar:

Bobo (6), Almeida (4), Nobre (2), Holosko (2), Olcay Şahan (2), Gomez (2), Serdar Özkan (1), Yusuf Şimşek (1), Fink (1), Uğur İnceman (1), Guti (1), Ekrem Dağ (1), İbrahim Toraman (1), Simao (1), Egemen Korkmaz (1), Niang (1), Motta (1)

Siyah-beyazlıların 2 golünü de Fenerbahçeli Kuyt ve Kjaer kendi kalesini attı.

- Fenerbahçe'nin golleri

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile yaptığı son 26 maçtaki golcüleri ise şunlar:

Alex (10), Sow (8), Güiza (3), Kezman (2), Deivid (2), Semih Şentürk (2), Gökhan Gönül (2), Emenike (2), Tümer Metin (1), Selçuk Şahin (1), Niang (1), Cristian (1), Yobo (1), Stoch (1), Kuyt (1), Van Persie (1), Volkan Şen (1), Nani (1)

Sarı-lacivertli takımın diğer 3 golünü Beşiktaşlı Necip Uysal, Egemen Korkmaz ve Tosic kendi kalelerine attı.

- Niang her iki takımda da gol attı

Mamadou Hamidou Niang, bu periyotta her iki takımda da oynadı ve gol kaydetti..

Senegalli futbolcu 2010'da Fenerbahçe, 2013'te de Beşiktaş formasıyla gol sevinci yaşadı.

- Kuyt iki tarafa da gol attı

Fenerbahçeli Dirk Kuyt, derbi tarihinde kendi kalesine gol atan yabancı futbolcular arasında yer aldı.

Hollandalı yıldız, 2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'nda kendi kalesine, 2013-2014 sezonunda ise Kadıköy'de takımı adına fileleri havalandırdı.

- Maçlar ve goller

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılan son 26 maçta alınan sonuçlar ve golleri atan futbolcular şöyle: