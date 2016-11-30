Kurtların düellosu

Şampiyonluk yolunda büyük öneme sahip F.Bahçe-Beşiktaş derbisi iki kurt hocanın kıyasıya kapışmasına sahne olacak

İki usta Advocaat ve Güneş'ten akıl oyunları



FENERBAHÇE CEPHESİ

İki hafta önceki G.Saray derbisinde vatandaşı Riekerink'i alt eden teknik direktör Dick Advocaat, şimdi de Beşiktaş'ın tecrübeli hocası Şenol Güneş'i yenmenin yollarını arıyor. Advocaat, dev maçta Beşiktaş'a orta alanda baskı uygulayıp oyun kurmasını engellemek, rakibin hücumdaki etkili silahı Quaresma'ya da boş alan bırakmamak istiyor. Ayrıca her zaman olduğu gibi özellikle kanatlardan hızlı hücumlarla gol bulmayı planlayan Hollandalı çalıştırıcı, golcüler Sow ve Van Persie'ye "Beşiktaş'ın savunması ağır. Hata yapmaya müsaitler. Bundan yararlanın" dedi.



BEŞİKTAŞ CEPHESİ

Bu sezon derbilerde G.Saray'la 2-2 berabere kalan, Trabzon'u ise 2-1 yenen Beşiktaş, cumartesi günü Kadıköy'den zaferle dönmekten başka bir şey düşünmüyor. Yılların tecrübesi Şenol Güneş, beklentilerin tersine, maça adeta kendi sahasında oynar gibi presle başlayarak erken gol bulmak istiyor. Güneş ayrıca Fenerbahçe'nin kanat oyuncuları ileri çıktığında, topu kapıp kenarlardan boş alan bulmayı planlıyor. Savunmayı geri pas konusunda uyaran Beşiktaş'ın hocası, "Basit hata yapıp gol yemeyelim. Defansta asla riske girmeyeceksiniz" diye kesin talimat verdi.